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***ISGYO* *ISCTR*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

15.02.2022 17:47
***ISGYO* *ISCTR*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***ISGYO******ISCTR*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) "Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler" başlıklı 10.maddesi uyarınca 2022 yılına ilişkin hazırlanan raporun sonuç bölümü ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001889


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 7,70 15.813.120 % 10,00  
UZERB 50,60 272.396 % 10,00  
ARMDA 63,45 3.441.675 % 9,97  
MERIT 32,00 60.543.621 % 9,97  
CEOEM 18,44 61.508.472 % 9,96  
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Dolar 13,6186 13,6250 % 0,23  
Euro 15,4833 15,4971 % 0,31  
Sterlin 18,4417 18,5342 % 0,49  
Frank 14,6975 14,7861 % 0,43  
Riyal 3,6203 3,6384 % 0,20  
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17:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.864 10,08  
Altın Gr. 816 816 5,54  
Cumhuriyet 5.413 5.495 3,00  
Tam 5.389 5.523 2,55  
Yarım 2.604 2.672 1,24  
Çeyrek 1.306 1.336 0,62  
Gümüş.Ons 23,51 23,54 0,13  
Gümüş Gr. 10,30 10,31 0,08  
B. Petrol 95,03 95,03 1,76  
Seans Raporu 17:41
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