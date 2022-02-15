***ISGYO* *ISCTR*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
15.02.2022 17:47
***ISGYO******ISCTR*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) "Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler" başlıklı 10.maddesi uyarınca 2022 yılına ilişkin hazırlanan raporun sonuç bölümü ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001889
BIST
17:432.044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,36
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.036
17:4313,6264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0323
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
17:4315,4948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0456
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
17:43816,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 5,80
|Açılış
|: 816,15
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
817,13
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler17:41
|RALYH
|7,70
|15.813.120
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|272.396
|% 10,00
|
|ARMDA
|63,45
|3.441.675
|% 9,97
|
|MERIT
|32,00
|60.543.621
|% 9,97
|
|CEOEM
|18,44
|61.508.472
|% 9,96
|
|PKENT
|711,90
|65.848.582
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|31.029.734
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.124.755
|% -9,95
|
|POLTK
|522,00
|93.513.699
|% -9,88
|
|MARKA
|3,67
|3.546.070
|% -6,85
|
|THYAO
|29,72
|3.563.586.850
|% -0,80
|
|KRDMD
|11,88
|1.367.104.092
|% -0,34
|
|ASELS
|22,24
|1.230.669.051
|% 2,21
|
|EREGL
|28,30
|982.396.123
|% -0,91
|
|TUPRS
|194,80
|978.582.174
|% 0,05
|
|EKGYO
|2,34
|429.499.481
|% 1,30
|
|YKBNK
|4,04
|727.409.051
|% -1,22
|
|THYAO
|29,72
|3.563.586.850
|% -0,80
|
|KRDMD
|11,88
|1.367.104.092
|% -0,34
|
|ODAS
|1,32
|144.506.134
|% 1,54
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6186
|13,6250
|% 0,23
|
|Euro
|15,4833
|15,4971
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,4417
|18,5342
|% 0,49
|
|Frank
|14,6975
|14,7861
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6203
|3,6384
|% 0,20
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|10,08
|
|Altın Gr.
|816
|816
|5,54
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,31
|0,08
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|1,76
|
Seans Raporu
17:41
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-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de
-
17:55OTKAR
Yüzde 7.90 oranında artışla 435.80 lira fiyatla işlem gören hissede 936, 566 adet işlem
-
17:54RALYH
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 106, 297 adet işlem
-
17:53ELITE
Yüzde 4.20 oranında artışla 18.86 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 867 adet işlem