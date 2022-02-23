***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.02.2022 09:52
***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akdere İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003657
BIST
12:342.039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 21,68
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.042
En Düşük
2.031
12:3413,8054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 13,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8268
En Düşük
13,7030
12:3415,6722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0286
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,6844
En Düşük
15,5259
12:34838,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -5,17
|Açılış
|: 838,47
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler12:34
|HUNER
|2,42
|8.562.872
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.029.770
|% 9,95
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|ISDMR
|22,40
|117.744.273
|% 9,91
|
|KLGYO
|1,03
|25.450.535
|% -57,08
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|30,56
|2.104.054.509
|% 7,61
|
|KRDMD
|11,96
|1.866.377.471
|% 3,46
|
|THYAO
|29,06
|1.052.916.014
|% 0,62
|
|SISE
|13,19
|337.839.768
|% 1,70
|
|PETKM
|8,22
|318.530.933
|% 1,36
|
|ODAS
|1,42
|227.473.949
|% 4,41
|
|KRDMD
|11,96
|1.866.377.471
|% 3,46
|
|EREGL
|30,56
|2.104.054.509
|% 7,61
|
|YKBNK
|3,99
|251.356.411
|% 0,00
|
|KARSN
|4,16
|247.436.585
|% 0,48
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7908
|13,8054
|% 0,02
|
|Euro
|15,6587
|15,6722
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,7150
|18,8089
|% 0,11
|
|Frank
|14,9126
|15,0024
|% -0,02
|
|Riyal
|3,6669
|3,6853
|% -0,04
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-9,50
|
|Altın Gr.
|840
|840
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|5.598
|5.683
|-52,00
|
|Tam
|5.572
|5.711
|-56,86
|
|Yarım
|2.693
|2.763
|-27,50
|
|Çeyrek
|1.351
|1.381
|-13,75
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,43
|93,43
|-0,42
|