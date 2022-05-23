***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.05.2022 09:16
***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akdere İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031629
BIST
10:082.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 15,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.397
En Düşük
2.385
10:0815,9067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0339
|Açılış
|: 15,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8700
|
15,9720
En Düşük
15,8601
10:0816,8790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0779
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,9443
En Düşük
16,8034
10:08946,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,52
|Açılış
|: 946,30
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler10:06
|LIDFA
|7,35
|6.768.799
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|1.934.818
|% 9,80
|
|DERHL
|6,60
|3.296.388
|% 7,14
|
|PRKAB
|37,20
|8.985.440
|% 6,71
|
|IMASM
|49,78
|1.587.516
|% 6,14
|
|GEDIK
|7,04
|65.594
|% -22,38
|
|CASA
|107,40
|631.092
|% -6,61
|
|ERSU
|4,03
|1.465.968
|% -6,06
|
|ORCAY
|18,75
|3.765.781
|% -4,87
|
|ANGEN
|29,00
|1.093.557
|% -3,91
|
|THYAO
|43,10
|98.383.931
|% 0,56
|
|KRDMD
|14,32
|97.074.330
|% 2,43
|
|KARSN
|5,81
|95.019.649
|% 3,20
|
|GARAN
|16,48
|80.148.681
|% 1,42
|
|ASELS
|23,18
|77.172.232
|% 1,76
|
|SKBNK
|1,23
|37.365.600
|% 2,50
|
|KARSN
|5,81
|95.019.649
|% 3,20
|
|BSOKE
|2,74
|25.798.434
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,36
|37.709.838
|% 0,69
|
|DOHOL
|3,61
|27.406.797
|% 1,40
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8987
|15,9092
|% 0,23
|
|Euro
|16,8560
|16,8755
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,9215
|20,0214
|% 0,78
|
|Frank
|16,2909
|16,3890
|% 0,44
|
|Riyal
|4,2247
|4,2459
|% 0,14
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|7,10
|
|Altın Gr.
|949
|949
|6,66
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,97
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,91
|