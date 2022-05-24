***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.05.2022 09:14
***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akdere İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031931
BIST
10:432.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,08
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.394
En Düşük
2.380
10:4316,1499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2243
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,1619
En Düşük
15,9172
10:4317,3525
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,3165
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,3542
En Düşük
16,8668
10:43960,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 11,49
|Açılış
|: 960,28
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
961,92
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler10:41
|KGYO
|4,76
|1.184.483
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|15.798.363
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|60.928.548
|% 9,83
|
|DITAS
|24,72
|3.891.999
|% 7,01
|
|ORCAY
|19,47
|35.412.961
|% 6,92
|
|SELVA
|9,69
|4.256.204
|% -5,00
|
|PRKAB
|36,56
|56.741.755
|% -4,64
|
|EMNIS
|23,00
|101.752
|% -4,09
|
|MNDRS
|3,16
|6.962.539
|% -3,66
|
|GRNYO
|2,31
|187.590
|% -3,35
|
|GARAN
|15,28
|624.536.275
|% 0,73
|
|THYAO
|43,04
|513.470.091
|% 0,19
|
|SISE
|19,73
|394.735.430
|% 1,96
|
|HEKTS
|29,16
|306.432.283
|% 3,26
|
|KRDMD
|14,17
|248.405.363
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,27
|78.999.887
|% 0,00
|
|GARAN
|15,28
|624.536.275
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,38
|142.680.785
|% -0,45
|
|HALKB
|5,19
|156.299.073
|% 2,57
|
|EKGYO
|2,56
|71.412.450
|% -0,39
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1492
|16,1699
|% 1,53
|
|Euro
|17,3318
|17,3617
|% 1,91
|
|Sterlin
|20,1974
|20,2987
|% 1,09
|
|Frank
|16,6430
|16,7433
|% 1,35
|
|Riyal
|4,2776
|4,2991
|% 1,10
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|2,45
|
|Altın Gr.
|960
|960
|11,18
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,14
|
|B. Petrol
|109
|109
|-1,31
|