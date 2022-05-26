***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2022 09:54
***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akdere İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032559
BIST
18:052.418
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|7,15
|57.491.808
|% 4,08
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|LINK
|33,18
|7.547.935
|% 3,72
|
|ECZYT
|44,64
|14.370.512
|% 3,53
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|ULKER
|15,50
|22.261.163
|% 0,00
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|TSPOR
|4,18
|45.975.164
|% 0,00
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|VESTL
|25,26
|224.322.925
|% 0,00
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|VKFYO
|5,69
|14.142.028
|% 0,00
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|VKGYO
|1,93
|19.683.341
|% 0,00
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|USAK
|1,59
|20.927.443
|% 0,00
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|ULKER
|15,50
|22.261.163
|% 0,00
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|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
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|SISE
|21,04
|3.103.774.665
|% 0,00
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|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% 0,00
|
|ASELS
|23,66
|1.601.751.463
|% 0,00
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|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 0,00
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 0,00
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|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 0,00
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,3953
|16,4010
|% 0,22
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|Euro
|17,5456
|17,5764
|% 0,61
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|Sterlin
|20,5023
|20,6051
|% -0,07
|
|Frank
|16,9482
|17,0503
|% 0,07
|
|Riyal
|4,3521
|4,3739
|% 0,09
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,27
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,13
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|B. Petrol
|111
|111
|-0,03
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