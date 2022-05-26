***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2022 10:16
***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 26.05.2022
İlgili Şirketler ISGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akdere İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032588
BIST
10:342.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 16,62
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.435
En Düşük
2.421
10:3416,3984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0338
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4688
En Düşük
16,3099
10:3417,5492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0797
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,6123
En Düşük
17,4484
10:34976,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,34
|Açılış
|: 976,11
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler10:32
|MPARK
|33,24
|24.169.331
|% 9,99
|
|LIDFA
|9,11
|6.328.189
|% 9,89
|
|DAGHL
|29,60
|5.290.799
|% 9,39
|
|OYYAT
|77,05
|19.691.089
|% 7,76
|
|ALKA
|42,02
|35.870.179
|% 6,81
|
|MZHLD
|51,85
|1.482.135
|% -9,75
|
|EMKEL
|2,34
|10.941.309
|% -5,65
|
|ATAGY
|3,77
|293.187
|% -4,07
|
|DOGUB
|4,21
|3.390.738
|% -3,22
|
|TSGYO
|7,91
|6.934.981
|% -3,18
|
|THYAO
|43,16
|1.006.632.855
|% 1,17
|
|ARCLK
|78,25
|539.659.846
|% 5,17
|
|SISE
|20,90
|455.537.004
|% -0,67
|
|KOZAL
|191,90
|391.845.683
|% 2,46
|
|ASELS
|23,90
|338.795.564
|% 1,01
|
|HALKB
|5,68
|290.831.642
|% 0,35
|
|SKBNK
|1,29
|49.828.123
|% 2,38
|
|DOHOL
|3,69
|139.026.160
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,61
|98.353.830
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,48
|117.254.927
|% -0,88
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3876
|16,3975
|% 0,20
|
|Euro
|17,5412
|17,5731
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,5970
|20,7003
|% 0,39
|
|Frank
|17,0087
|17,1112
|% 0,43
|
|Riyal
|4,3620
|4,3839
|% 0,32
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,44
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,24
|