***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2022 09:38
***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akdere İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036303
BIST
11:202.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 20,98
|Açılış
|: 2.546
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|Önceki Kapanış
|: 2.540
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2.570
En Düşük
2.532
11:2017,2107
En Yüksek
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|: 0,49%
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|Açılış
|: 17,2350
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
17,0843
11:2018,5170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
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|Açılış
|: 18,4100
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|Önceki Kapanış
|: 18,4400
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En Düşük
18,3717
11:201.023,14
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|: 0,24%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.023,14
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|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
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1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:18
|EUREN
|19,65
|34.983.701
|% 9,96
|
|QUAGR
|30,18
|50.541.518
|% 8,41
|
|DOCO
|1.636,60
|27.102.578
|% 8,04
|
|FONET
|12,71
|26.522.366
|% 6,90
|
|ACSEL
|58,90
|9.524.876
|% 6,41
|
|ULUUN
|20,08
|32.229.429
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|SEGYO
|1,18
|100.300.525
|% -6,35
|
|OYYAT
|72,95
|52.058.662
|% -4,64
|
|THYAO
|47,10
|1.585.131.325
|% 0,81
|
|SISE
|22,20
|839.183.099
|% 1,56
|
|SASA
|43,22
|516.014.396
|% 0,93
|
|SAHOL
|19,86
|463.553.183
|% 0,00
|
|TOASO
|66,15
|447.466.943
|% 0,15
|
|SEGYO
|1,18
|100.300.525
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,68
|185.967.688
|% 0,00
|
|ODAS
|2,96
|183.187.911
|% 3,14
|
|DOHOL
|4,04
|220.794.999
|% 1,76
|
|KARSN
|7,21
|338.588.603
|% 3,44
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2047
|17,2102
|% 0,49
|
|Euro
|18,4687
|18,5064
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,4388
|21,5463
|% 0,15
|
|Frank
|17,5000
|17,6054
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5732
|4,5961
|% 0,46
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-5,36
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,95
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,46
|