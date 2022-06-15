***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.06.2022 13:57
***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akdere İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037414
BIST
14:122.504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,87
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
14:1217,2967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0321
|Açılış
|: 17,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
14:1218,1383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1292
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
14:121.015,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 11,00
|Açılış
|: 1.015,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler14:12
|TETMT
|243,40
|9.039.919
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.360.368
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|BALAT
|10,10
|962.375
|% 9,90
|
|RTALB
|16,05
|100.099.867
|% 8,52
|
|TSGYO
|4,45
|3.567.725
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.575.360
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|46,72
|1.540.712.189
|% -0,30
|
|EREGL
|30,10
|1.200.079.481
|% -1,05
|
|SISE
|21,84
|945.544.954
|% -0,46
|
|SASA
|44,62
|857.436.664
|% 0,13
|
|KRDMD
|13,17
|502.014.328
|% 1,07
|
|MARTI
|1,50
|293.033.906
|% 7,14
|
|TSKB
|2,14
|248.300.115
|% -2,73
|
|ISCTR
|4,70
|408.089.357
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,61
|367.744.222
|% -0,22
|
|DOHOL
|4,04
|255.546.886
|% 0,25
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2865
|17,2967
|% 0,19
|
|Euro
|18,1202
|18,1383
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,8563
|20,9609
|% 0,96
|
|Frank
|17,2422
|17,3460
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5936
|4,6167
|% 0,10
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|16,39
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|10,92
|
|Cumhuriyet
|6.751
|6.853
|37,00
|
|Tam
|6.740
|6.838
|50,00
|
|Yarım
|3.309
|3.345
|25,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.672
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,48
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,25
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,32
|