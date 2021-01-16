IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin sermaye artırımından elde edeceği fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ve yönetim kurulu kararı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902934BIST