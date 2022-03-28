***ISKMD* *ALNUS* *ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
28.03.2022 17:44
***ISKMD******ALNUS******ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISKMD, ISMEN, ALNUS]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Işık Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKM62229 52.320.000 25.03.2022 08.06.2022 30.03.2022
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD52266 351.000.000 28.03.2022 26.05.2022 30.03.2022
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMD72216 42.500.000 28.03.2022 05.07.2022 30.03.2022
İlgili Şirketler [ISKMD, ISMEN, ALNUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013471
BIST
17:482.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,33
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
17:4814,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
17:4816,2789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0160
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
17:48925,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -8,81
|Açılış
|: 925,09
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler17:48
|GZNMI
|37,04
|81.846.966
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.088.048
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|200.677.383
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|71.934.214
|% -9,90
|
|KAPLM
|72,30
|44.020.135
|% -7,54
|
|PKENT
|240,00
|63.226.351
|% -6,10
|
|THYAO
|28,98
|3.757.253.547
|% 2,91
|
|SASA
|60,30
|2.319.546.511
|% 0,50
|
|KARSN
|5,22
|1.468.837.904
|% 5,45
|
|EREGL
|32,82
|1.201.043.479
|% -1,14
|
|KRDMD
|15,24
|1.181.122.296
|% -0,39
|
|ODAS
|1,81
|865.319.690
|% 7,74
|
|KARSN
|5,22
|1.468.837.904
|% 5,45
|
|EKGYO
|2,34
|564.076.698
|% 2,63
|
|THYAO
|28,98
|3.757.253.547
|% 2,91
|
|YKBNK
|3,89
|473.208.124
|% -0,26
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8217
|14,8307
|% 0,00
|
|Euro
|16,2660
|16,2789
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,3335
|19,4305
|% -0,81
|
|Frank
|15,8057
|15,9009
|% -0,43
|
|Riyal
|3,9436
|3,9634
|% 0,05
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-21,84
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-8,81
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|-8,37
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 500, 792 adet işlem
-
17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
-
17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem