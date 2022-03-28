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***ISKMD* *ALNUS* *ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

28.03.2022 17:44
***ISKMD* *ALNUS* *ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye B


***ISKMD******ALNUS******ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ISKMD, ISMEN, ALNUS]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Işık Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKM62229 52.320.000 25.03.2022 08.06.2022 30.03.2022
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD52266 351.000.000 28.03.2022 26.05.2022 30.03.2022
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMD72216 42.500.000 28.03.2022 05.07.2022 30.03.2022


İlgili Şirketler [ISKMD, ISMEN, ALNUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013471


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GZNMI 37,04 81.846.966 % 9,98  
KENT 213,00 2.022.181 % 9,96  
ULUSE 85,15 843.240 % 9,94  
FRIGO 3,33 17.088.048 % 9,90  
SERVE 18,21 710.481 % 9,90  
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Frank 15,8057 15,9009 % -0,43  
Riyal 3,9436 3,9634 % 0,05  
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Altın Ons 1.936 1.937 -21,84  
Altın Gr. 925 925 -8,81  
Cumhuriyet 6.114 6.206 -74,00  
Tam 6.086 6.238 -73,38  
Yarım 2.942 3.017 -35,50  
Çeyrek 1.475 1.509 -17,74  
Gümüş.Ons 24,99 25,02 -0,52  
Gümüş Gr. 11,94 11,96 -0,23  
B. Petrol 109 109 -8,37  
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