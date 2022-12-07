***ISKMD* *IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
07.12.2022 16:32
***ISKMD******IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birikim Varlık Yönetim A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085275
BIST
16:194.900
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -100,31
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:1918,6419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:1919,6361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1238
|Açılış
|: 19,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:191.063,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,27
|Açılış
|: 1.063,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:19
|YESIL
|4,40
|60.581.196
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|190.988.588
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|511.547.043
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|32.820.174
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.310.331
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,16
|41.647.813
|% -9,32
|
|EUREN
|15,23
|781.740.124
|% -9,05
|
|HEDEF
|21,40
|28.022.028
|% -8,55
|
|KRDMD
|17,44
|11.919.771.127
|% -1,47
|
|THYAO
|136,00
|6.815.865.665
|% 0,29
|
|ASELS
|50,30
|5.073.017.514
|% 2,57
|
|PETKM
|17,96
|4.264.350.627
|% -0,22
|
|EREGL
|41,48
|3.457.203.602
|% -2,58
|
|KRDMD
|17,44
|11.919.771.127
|% -1,47
|
|EKGYO
|7,17
|2.007.928.515
|% -0,97
|
|PETKM
|17,96
|4.264.350.627
|% -0,22
|
|ADESE
|1,92
|385.077.084
|% 4,92
|
|ISCTR
|10,19
|1.949.467.608
|% -0,20
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6361
|18,6419
|% 0,04
|
|Euro
|19,6220
|19,6361
|% 0,63
|
|Sterlin
|22,6277
|22,7412
|% 0,37
|
|Frank
|19,7468
|19,8658
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,03
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,43
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|2,32
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|2,00
|
|Tam
|7.170
|7.217
|17,00
|
|Yarım
|3.472
|3.528
|8,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.764
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|0,59
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:35MGROS
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 126.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 033, 499 adet işlem
-
16:34VBTYZ
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 67.50 lira fiyatla işlem gören hissede 583, 553 adet işlem
-
16:33MGROS
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 125.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 020, 706 adet işlem
-
16:32XU100
Endeks 4, 900 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 01 altında . İşlem hacmi 75, 901.00 milyon TL de
-
16:30HEDEF
Yüzde -7.78 oranında düşüşle 21.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 223, 653 adet işlem