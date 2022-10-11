***ISKMD* *IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISKMD******IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/10/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarBir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 300.000.000.-TL ihraç tavanlı İhraç Belgesi ve ekleri ile İhraç Başvuru Formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070989BIST