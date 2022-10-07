***ISKMD* *IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISKMD******IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanının OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç Onay Tarihi DüzeltmesiYetkili Organ Karar Tarihi 28.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.08.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.09.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 300.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069209BIST