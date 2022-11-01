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***ISKMD* *IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

01.11.2022 19:38
***ISKMD* *IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ISKMD******IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuruda Bulunulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 01.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 270.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.11.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 270.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin yönetim kurulu kararı alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK 01.11.2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076061


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KRGYO 8,69 94.494.174 % 10,00  
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Altın Gr. 985 985 8,12  
Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.620 6.685 34,00  
Yarım 3.226 3.268 19,00  
Çeyrek 1.618 1.633 9,00  
Gümüş.Ons 19,63 19,67 0,48  
Gümüş Gr. 11,76 11,77 0,30  
B. Petrol 94,39 94,39 1,58  
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