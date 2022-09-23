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***ISKMD* *IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.09.2022 18:31
***ISKMD* *IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B

ıllık Bileşik (%) 37,80
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISKM92218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 19.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.07.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 20.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 114.680.000
İhraç Fiyatı 0,94449
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.09.2022
Kayıt Tarihi 22.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 114.680.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR BBB+ KISA VADELİ : KR A-3 GÖRÜNÜM: OLUMLU 03.09.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR BBB+ KISA VADELİ : KR A-3 GÖRÜNÜM: OLUMLU 03.09.2021 Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 65 gün vadeli 114.680.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ödemesi şirketimiz tarafından 23.09.2022 tarihinde MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065030


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