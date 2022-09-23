***ISKMD* *IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.09.2022 18:36
***ISKMD******IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.09.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 08.09.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,75
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,87
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISKMA2217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 22.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 23.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 114.835.000
İhraç Fiyatı 0,9456
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.12.2022
Kayıt Tarihi 01.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.12.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 114.835.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR A- KISA VADELİ : KR A-2 GÖRÜNÜM: DURAĞAN 31.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR A- KISA VADELİ : KR A-2 GÖRÜNÜM: DURAĞAN 31.08.2022 Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 70 gün vadeli 114.835.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFISKMA2217 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %30,00 yıllık bileşik faiz oranı %33,87 ve ihraç fiyatı 0,94560 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065037
BIST