***ISKMD* *IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.10.2022 20:51
***ISKMD******IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 54.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 08.09.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 32
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 2,3238
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,95
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISKMK2215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 06.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.000.000
İhraç Fiyatı 0,97729
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.11.2022
Kayıt Tarihi 07.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 54.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR A- KISA VADELİ : KR A-2 GÖRÜNÜM: DURAĞAN 31.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR A- KISA VADELİ : KR A-2 GÖRÜNÜM: DURAĞAN 31.08.2022 Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 32 gün vadeli 54.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFISKMK2215 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %25,00 yıllık bileşik faiz oranı %29,95 ve ihraç fiyatı 0,97729 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069211
BIST