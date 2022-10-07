***ISKMD* *IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISKMD******IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-Satışın TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 54.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 40.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.11.2022Vade (Gün Sayısı) 32Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 2,3238Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,95Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISKMK2215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 06.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 07.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.000.000İhraç Fiyatı 0,97729Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.11.2022Kayıt Tarihi 07.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 54.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR A- KISA VADELİ : KR A-2 GÖRÜNÜM: DURAĞAN 31.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR A- KISA VADELİ : KR A-2 GÖRÜNÜM: DURAĞAN 31.08.2022 EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından 32 gün vadeli 54.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFISKMK2215 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %25,00 yıllık bileşik faiz oranı %29,95 ve ihraç fiyatı 0,97729 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069211BIST