***ISKMD* *IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.12.2022 11:11
Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR A- KISA VADELİ : KR A-2 GÖRÜNÜM: DURAĞAN 31.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR A- KISA VADELİ : KR A-2 GÖRÜNÜM: DURAĞAN 31.08.2022 Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 65 gün vadeli 48.960.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ödemesi şirketimiz tarafından 22.12.2022 tarihinde MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089141
BIST
15:285.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 65,41
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:2818,6695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:2819,8532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0378
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:281.090,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.090,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ULUFA
|9,46
|361.315.376
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,10
|1.989.024
|% 9,99
|
|PLTUR
|17,72
|18.300.738
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|28.986.415
|% 9,99
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|PAMEL
|233,50
|34.934.364
|% -3,55
|
|SUNTK
|62,15
|42.335.867
|% -3,42
|
|OSMEN
|67,00
|10.905.798
|% -3,32
|
|THYAO
|143,50
|4.640.771.741
|% 0,42
|
|EKGYO
|8,22
|3.773.004.281
|% 2,24
|
|ENKAI
|27,94
|3.491.196.349
|% 4,49
|
|VAKBN
|12,46
|2.696.074.794
|% 1,47
|
|AKBNK
|20,20
|2.592.272.089
|% 1,25
|
|EKGYO
|8,22
|3.773.004.281
|% 2,24
|
|VAKBN
|12,46
|2.696.074.794
|% 1,47
|
|ISCTR
|13,09
|2.549.538.241
|% 2,59
|
|SKBNK
|3,18
|584.237.902
|% 0,63
|
|YKBNK
|12,17
|2.043.293.629
|% 1,42
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6619
|18,6695
|% 0,05
|
|Euro
|19,8424
|19,8532
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,4214
|22,5339
|% -0,28
|
|Frank
|20,0624
|20,1832
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9497
|4,9745
|% 0,07
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,88
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,56
|
|Cumhuriyet
|7.304
|7.414
|-9,00
|
|Tam
|7.342
|7.389
|-8,00
|
|Yarım
|3.556
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,27
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,55
|83,55
|1,35
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:44XU100
Endeks 5, 495 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 66, 212.00 milyon TL de
-
15:44ENJSA
Yüzde 4.57 oranında artışla 32.94 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 491, 201 adet işlem
-
15:43EDIP
Yüzde 9.54 oranında artışla 11.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 811 adet işlem
-
15:40KOZAL
Yüzde 7.06 oranında artışla 563.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 143, 948 adet işlem
-
15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 08 artarak (% 1.34 ) 4, 838