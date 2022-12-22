***ISKMD* *IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









rilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR A- KISA VADELİ : KR A-2 GÖRÜNÜM: DURAĞAN 31.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR A- KISA VADELİ : KR A-2 GÖRÜNÜM: DURAĞAN 31.08.2022 EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından 71 gün vadeli 129.760.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFISKM32313 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %28,00 yıllık bileşik faiz oranı %31,34 ve ihraç fiyatı 0,94835 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089264BIST