***ISKMD* *IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.12.2022 18:12
rilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR A- KISA VADELİ : KR A-2 GÖRÜNÜM: DURAĞAN 31.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR A- KISA VADELİ : KR A-2 GÖRÜNÜM: DURAĞAN 31.08.2022 Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 71 gün vadeli 129.760.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFISKM32313 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %28,00 yıllık bileşik faiz oranı %31,34 ve ihraç fiyatı 0,94835 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089264
BIST
18:055.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 18,10
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.398
18:0518,6683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
18:0519,8250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7496
18:051.071,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -16,57
|Açılış
|: 1.071,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.071,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|41,80
|2.931.936
|% 10,00
|
|YBTAS
|60.500,00
|2.676.300
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,46
|482.049.113
|% 10,00
|
|RTALB
|14,08
|231.380.214
|% 10,00
|
|POLTK
|1.405,80
|32.144.900
|% 10,00
|
|BRKO
|4,51
|3.566.240
|% -9,98
|
|EGEPO
|19,43
|70.669.983
|% -9,71
|
|ISKUR
|780.000,00
|1.565.000
|% -8,24
|
|TSGYO
|5,81
|120.777.362
|% -5,07
|
|MEDTR
|41,70
|20.349.788
|% -4,88
|
|THYAO
|142,10
|6.825.310.097
|% -0,56
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|ENKAI
|27,92
|4.705.030.464
|% 4,41
|
|AKBNK
|19,85
|3.956.409.554
|% -0,50
|
|ASELS
|58,10
|3.914.150.616
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|VAKBN
|12,35
|3.589.264.100
|% 0,57
|
|ISCTR
|12,87
|3.629.245.604
|% 0,86
|
|YKBNK
|12,07
|3.328.896.405
|% 0,58
|
|TSKB
|4,73
|1.189.790.122
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6569
|18,6790
|% 0,10
|
|Euro
|19,7691
|19,8204
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,3473
|22,4593
|% -0,61
|
|Frank
|19,9404
|20,0605
|% -0,57
|
|Riyal
|4,9470
|4,9719
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-26,38
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-16,66
|
|Cumhuriyet
|7.279
|7.389
|-34,00
|
|Tam
|7.239
|7.299
|-98,00
|
|Yarım
|3.506
|3.569
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.784
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,07
|-0,32
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|-0,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 5, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 95, 844.00 milyon TL de
-
17:59SKTAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 822, 136 adet işlem
-
17:58EDIP
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 832, 540 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 10.00 oranında artışla 14.08 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 938, 031 adet işlem
-
17:56AKENR
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 432, 796 adet işlem