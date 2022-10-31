***ISKMD* *IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.10.2022 19:04
***ISKMD******IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN KOCAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 14.07.2021 İcrada Görevli Genel Müdür
ONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.07.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet
CENGİZ GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 27.01.2022 İcrada Görevli Yurtiçi Piyasalar Direktörü
SERAP ALPTEKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 27.01.2022 İcrada Görevli Müfettiş Evet
MEHMET TOLGA CİĞERLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 26.10.2022 İcrada Görevli Değil Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075605
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,3767
18:0518,4105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1261
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3351
18:05980,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,29
|Açılış
|: 980,43
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
967,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|5.503.222
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.762.609
|% -7,88
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5925
|18,6083
|% 0,15
|
|Euro
|18,3876
|18,4105
|% -0,68
|
|Sterlin
|21,3296
|21,4366
|% -0,87
|
|Frank
|18,4960
|18,6074
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9355
|4,9602
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-4,77
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.607
|6.672
|-64,00
|
|Yarım
|3.219
|3.260
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.629
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,62
|92,62
|-1,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de