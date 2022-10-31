***ISKMD* *IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISKMD******IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAKAN KOCAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 14.07.2021 İcrada Görevli Genel MüdürONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.07.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı EvetCENGİZ GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 27.01.2022 İcrada Görevli Yurtiçi Piyasalar DirektörüSERAP ALPTEKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 27.01.2022 İcrada Görevli Müfettiş EvetMEHMET TOLGA CİĞERLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 26.10.2022 İcrada Görevli Değil Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075605BIST