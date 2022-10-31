Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISKMD* *IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.10.2022 19:04
***ISKMD* *IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISKMD******IME*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN KOCAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 14.07.2021 İcrada Görevli Genel Müdür
ONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.07.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet
CENGİZ GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 27.01.2022 İcrada Görevli Yurtiçi Piyasalar Direktörü
SERAP ALPTEKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 27.01.2022 İcrada Görevli Müfettiş Evet
MEHMET TOLGA CİĞERLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 26.10.2022 İcrada Görevli Değil Evet




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075605


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.979
Değişim :  2,58% |  99,98
Açılış :  3.885  
Önceki Kapanış :  3.879  
En Yüksek
3.982 En Düşük
3.881
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 2.406,10 201.197.905 % 10,00  
AKCNS 44,00 105.322.328 % 10,00  
EDIP 4,40 23.527.495 % 10,00  
YAPRK 50,60 32.775.503 % 10,00  
ATSYH 125,40 5.503.222 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5925 18,6083 % 0,15  
Euro 18,3876 18,4105 % -0,68  
Sterlin 21,3296 21,4366 % -0,87  
Frank 18,4960 18,6074 % -0,46  
Riyal 4,9355 4,9602 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.640 1.640 -4,77  
Altın Gr. 981 981 -1,49  
Cumhuriyet 6.572 6.671 5,00  
Tam 6.607 6.672 -64,00  
Yarım 3.219 3.260 -34,00  
Çeyrek 1.615 1.629 -18,00  
Gümüş.Ons 19,16 19,20 -0,09  
Gümüş Gr. 11,49 11,51 -0,02  
B. Petrol 92,62 92,62 -1,15  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru