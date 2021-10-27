***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548 323.526 0 31.388.912 31.388.912Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler323.526 -323.526 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.354.237 0 2.355.028 2.355.028Dönem Karı (Zararı)2.354.237 2.354.237 2.354.237Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 791 791 791Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.647 0 0 0 1.148.074 2.354.237 0 33.743.940 33.743.940Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.289.666 0 0 0 0 -65.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.647 0 0 0 1.148.074 6.558.865 0 39.229.914 39.229.914Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler786.007 0 0 0 0 0 2.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.702.064 0 9.704.719 9.704.719Dönem Karı (Zararı)9.702.064 9.702.064 9.702.064Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 2.655 2.655 2.655Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı70.000.000 70.000.000 70.000.000Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.289.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084.654 0 0 0 6.920.932 9.702.064 0 118.934.633 118.934.633Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.559.808 6.842.954Dönem Karı (Zararı)9.702.064 2.354.237Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.702.064 2.354.237Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.969.421 198.056Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 1.974.521 188.418Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler305.548 30.174Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -81.049 30.174Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 386.597 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler797.890 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler6 0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 797.890 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerTürev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -108.538 -20.536Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-21.974.413 4.347.029Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-76.188.773 -25.538.250İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-7 -4.293.587 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -71.895.186 -25.538.250Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.290.971 3.375.725İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3-8 -8.348.834 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 6.057.863 3.375.725Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -293.652 -68.090Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54.892.712 26.345.375İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3-6 396.973 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 54.495.739 26.345.375Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 107.087 25.465Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.799.184 206.804İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.799.184 206.804İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.302.928 6.899.322Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -384.908 -56.368Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -13.871.972 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-468.047 -366.565Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-468.047 -366.565Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -364.593 -366.565Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -103.454 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI125.231.388 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 05.782Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.554.194 0Ödenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)101.203.533 6.476.389NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 101.203.533 6.476.389DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.575.676 25.500.627DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ115.779.209 31.977.016Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 134.894.179 19.774.956Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar141.873.124 65.684.351İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 4.293.587İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 137.579.537 65.684.351Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8.620.296 8.122.011İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 8.348.834 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 271.462 8.122.011Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler318.229 20.447İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 318.229 20.447ARA TOPLAM285.705.828 93.601.765TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR285.705.828 93.601.765DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 1.517.254 1.517.254Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar3.667.001 1.874.315İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.667.001 1.874.315Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar10 9.710.423 6.891.341Tesis, Makine ve Cihazlar10 2.478.747 2.652.311Mobilya ve Demirbaşlar10 8.306 14.317Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar10 7.223.370 4.224.379Diğer Maddi Duran Varlıklar10 0 334Maddi Olmayan Duran Varlıklar156.002 83.094Bilgisayar Yazılımları11 156.002 83.094Peşin Ödenmiş Giderler122.908 127.038İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 122.908 127.038TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.173.588 10.493.042TOPLAM VARLIKLAR300.879.416 104.094.807KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar58.977.039 946.540İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.012.524 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3-6 2.012.524İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar56.964.515 946.540Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 143.154 946.540İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları56.815.579Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 5.782 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar112.895.628 58.002.916İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 396.973 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 112.498.655 58.002.916Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 202.056 94.969Diğer Borçlar1.968.692 169.509İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.968.692 169.509Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 784.643 1.169.551Kısa Vadeli Karşılıklar1.128.194 876.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 391.187 525.976Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 737.007 350.410Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM175.956.252 61.259.871TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER175.956.252 61.259.871UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.857.849 3.416.887İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.792.596 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar181.944.783 64.864.893ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar118.934.633 39.229.914Ödenmiş Sermaye15 100.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.226.983 1.224.328Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)15 1.289.666 1.289.666Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -62.683 -65.338Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -62.683 -65.338Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.084.654 298.647Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 6.920.932 1.148.074Net Dönem Karı veya Zararı9.702.064 6.558.865TOPLAM ÖZKAYNAKLAR118.934.633 39.229.914TOPLAM KAYNAKLAR300.879.416 104.094.807Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 95.051.631 2.490.843 59.515.382 431.423Satışların Maliyeti16 -64.175.273 0 -45.943.260TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.876.358 2.490.843 13.572.122 431.423Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)30.876.358 2.490.843 13.572.122 431.423Genel Yönetim Giderleri17 -18.480.583 -4.591.005 -7.089.518 -1.701.825Pazarlama Giderleri17 -3.431.964 -807.289 -1.314.067 -232.311Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler408.190 512.249 106.591 154.079Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-90.674 -87.783 -84.105 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.281.327 -2.482.985 5.191.023 -1.348.634FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.281.327 -2.482.985 5.191.023 -1.348.634Finansman Gelirleri19 36.405.003 25.357.703 8.225.382 9.365.775Finansman Giderleri20 -33.274.058 -19.844.990 -8.705.395 -8.004.291SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.412.272 3.029.728 4.711.010 12.850Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.710.208 -675.491 -1.038.651 -4.221Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -2.818.746 -696.225 -1.081.282 -13.360Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 108.538 20.734 42.631 9.139SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.702.064 2.354.237 3.672.359 8.629DÖNEM KARI (ZARARI)9.702.064 2.354.237 3.672.359 8.629Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.702.064 2.354.237 3.672.359 8.629Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.655 791 -2.678 -199Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 3.319 989 -3.348 -249Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-664 -198 670 50Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 -664 -198 670 50Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDeğerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.655 791 -2.678 -199TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)Ana Ortaklık Payları9.704.719 2.355.028 3.669.681 8.430http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973000BIST