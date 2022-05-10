***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.338 0 1.289.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.647 0 0 0 1.148.074 6.558.865 0 39.229.914 39.229.914Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler6.558.865 -6.558.865 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.530.741 0 4.532.658 4.532.658Dönem Karı (Zararı)4.530.741 4.530.741 4.530.741Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 1.917 1.917 1.917Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler14 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63.421 0 1.289.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.647 0 0 0 7.706.939 4.530.741 0 43.762.572 43.762.572Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -78.446 0 1.289.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084.654 0 0 0 6.920.932 15.135.729 0 124.352.535 124.352.535Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler0 15.135.729 -15.135.729 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.668.278 0 5.669.752 5.669.752Dönem Karı (Zararı)5.668.278 5.668.278 5.668.278Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 1.474 1.474 1.474Sermaye Arttırımı0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler14 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76.972 0 1.289.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084.654 0 0 0 22.056.661 5.668.278 0 130.022.287 130.022.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.479.900 -369.724Dönem Karı (Zararı)5.668.278 4.530.741Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.668.278 4.530.741Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.891.989 1.261.017Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 1.177.029 618.900Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.240 396.930Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.435.147 -353.766Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 1.466.387 750.696Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler984.419 266.116Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler6 13.563 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 970.856 266.116Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-104.397 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -104.397 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -196.302 -20.929Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-33.034.922 -3.124.181Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-4.673.939 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-69.336.397 -19.661.338İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -4.441.308 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -64.895.089 -19.661.338Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.089.006 7.011.422İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 6.652.019 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -1.563.013 7.011.422Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -698.529 -783.447Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.121.166 7.844.517İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -174.202 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 34.295.368 7.844.517Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 110.351 74.893Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.353.420 2.389.772İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 2.353.420 2.389.772İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-25.474.655 2.667.577Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -5.240.363 -1.752.519Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-14.764.882 -1.284.782YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.719.831 -278.087Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.719.831 -278.087Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -7.494.831 -174.633Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -225.000 -103.454Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI76.157.064 211.286Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri149.794.986 691.916Kredilerden Nakit Girişleri20.000.000 691.916İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6 129.802.132 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 -7.146 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-73.010.000 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-73.010.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -627.922 -480.630Ödenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.957.333 -436.525NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7 22.957.333 -436.525DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 72.880.917 14.575.676DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ95.838.250 14.139.151Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 129.424.143 91.715.491Finansal Yatırımlar5 34.141.976 29.363.640Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar34.141.976 29.363.640Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar34.141.976 29.363.640Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar241.432.206 172.095.809İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 5.284.815 843.507İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 236.147.391 171.252.302Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar3.824.158 11.209.340İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 3.371.555 10.023.574İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 452.603 1.185.766Peşin Ödenmiş Giderler782.749 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 782.749 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 3.435.507 0ARA TOPLAM413.040.739 304.384.280TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR413.040.739 304.384.280DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar8.822.305 6.526.129İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 8.822.305 6.526.129Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar10 16.265.380 9.868.989Tesis, Makine ve Cihazlar9.536.840 2.761.574Mobilya ve Demirbaşlar6.919 7.257Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar6.583.075 7.100.158Diğer Maddi Duran Varlıklar138.546 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 849.797 703.386Bilgisayar Yazılımları849.797 703.386Peşin Ödenmiş Giderler9 148.188 232.408İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler148.188 232.408Ertelenmiş Vergi Varlığı20 3.398TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.606.322 18.848.166TOPLAM VARLIKLAR440.647.061 323.232.446KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar119.449.386 41.908.647İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.129.481 2.071.205Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 2.129.481 2.071.205İhraç Edilmiş Borçlanma AraçlarıDiğer Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar117.319.905 39.837.442Banka Kredileri6 20.008.610Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 304.935 323.506İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 96.973.387 39.473.817Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 32.973 40.119Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar174.152.503 140.031.337İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 204.148 378.350İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 173.948.355 139.652.987Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 358.765 248.414Diğer Borçlar8.999.740 6.646.320İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.999.740 6.646.320Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 0 1.804.856Kısa Vadeli Karşılıklar2.192.212 2.167.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 619.406 2.060.618Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.572.806 106.419Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM305.152.606 192.806.611TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER305.152.606 192.806.611UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.283.707 5.696.526İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3 5.133.783 5.491.719Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 5.133.783 5.491.719İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 149.924 204.807Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 149.924 204.807Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar188.461 184.239Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 188.461 184.239Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 0 192.535Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.472.168 6.073.300TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER310.624.774 198.879.911ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar130.022.287 124.352.535Ödenmiş Sermaye14 100.000.000 100.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.212.694 1.211.220Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)14 1.289.666 1.289.666Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -76.972 -78.446Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-76.972 -78.446Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 1.084.654 1.084.654Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 22.056.661 6.920.932Net Dönem Karı veya Zararı5.668.278 15.135.729Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR130.022.287 124.352.535TOPLAM KAYNAKLAR440.647.061 323.232.446Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 526.116.283 9.243.262Satışların Maliyeti17 -510.201.272 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.915.011 9.243.262Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)15.915.011 9.243.262Genel Yönetim Giderleri18 -9.938.160 -5.291.795Pazarlama Giderleri18 -2.251.722 -879.969Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 481.612 282.313Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -7.655 -105ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.199.086 3.353.706FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.199.086 3.353.706Finansman Gelirleri20 39.371.666 15.585.869Finansman Giderleri21 -36.165.727 -13.159.209SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.405.025 5.780.366Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.736.747 -1.249.625Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.933.049 -1.270.554Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 196.302 20.929SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.668.278 4.530.741DÖNEM KARI (ZARARI)5.668.278 4.530.741Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.668.278 4.530.741Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.474 1.917Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 1.843 2.397Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-369 -480Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi22 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 -369 -480Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.474 1.917TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.669.752 4.532.658Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.669.752 4.532.658http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028489BIST