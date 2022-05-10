***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:10
***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.338 0 1.289.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.647 0 0 0 1.148.074 6.558.865 0 39.229.914 39.229.914
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
6.558.865 -6.558.865 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.530.741 0 4.532.658 4.532.658
Dönem Karı (Zararı)
4.530.741 4.530.741 4.530.741
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.917 1.917 1.917
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63.421 0 1.289.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.647 0 0 0 7.706.939 4.530.741 0 43.762.572 43.762.572
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -78.446 0 1.289.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084.654 0 0 0 6.920.932 15.135.729 0 124.352.535 124.352.535
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 15.135.729 -15.135.729 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.668.278 0 5.669.752 5.669.752
Dönem Karı (Zararı)
5.668.278 5.668.278 5.668.278
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.474 1.474 1.474
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76.972 0 1.289.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084.654 0 0 0 22.056.661 5.668.278 0 130.022.287 130.022.287
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.479.900 -369.724
Dönem Karı (Zararı)
5.668.278 4.530.741
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.668.278 4.530.741
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.891.989 1.261.017
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 1.177.029 618.900
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.240 396.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.435.147 -353.766
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.466.387 750.696
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
984.419 266.116
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 13.563 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 970.856 266.116
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-104.397 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -104.397 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -196.302 -20.929
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.034.922 -3.124.181
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.673.939 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.336.397 -19.661.338
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -4.441.308 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -64.895.089 -19.661.338
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.089.006 7.011.422
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 6.652.019 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.563.013 7.011.422
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -698.529 -783.447
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.121.166 7.844.517
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -174.202 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 34.295.368 7.844.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 110.351 74.893
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.353.420 2.389.772
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.353.420 2.389.772
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.474.655 2.667.577
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -5.240.363 -1.752.519
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.764.882 -1.284.782
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.719.831 -278.087
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.719.831 -278.087
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.494.831 -174.633
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -225.000 -103.454
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.157.064 211.286
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
149.794.986 691.916
Kredilerden Nakit Girişleri
20.000.000 691.916
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 129.802.132 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 -7.146 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-73.010.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-73.010.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -627.922 -480.630
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.957.333 -436.525
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 22.957.333 -436.525
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 72.880.917 14.575.676
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
95.838.250 14.139.151
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 129.424.143 91.715.491
Finansal Yatırımlar
5 34.141.976 29.363.640
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
34.141.976 29.363.640
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
34.141.976 29.363.640
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
241.432.206 172.095.809
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 5.284.815 843.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 236.147.391 171.252.302
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.824.158 11.209.340
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.371.555 10.023.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 452.603 1.185.766
Peşin Ödenmiş Giderler
782.749 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 782.749 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 3.435.507 0
ARA TOPLAM
413.040.739 304.384.280
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
413.040.739 304.384.280
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8.822.305 6.526.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.822.305 6.526.129
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
10 16.265.380 9.868.989
Tesis, Makine ve Cihazlar
9.536.840 2.761.574
Mobilya ve Demirbaşlar
6.919 7.257
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
6.583.075 7.100.158
Diğer Maddi Duran Varlıklar
138.546 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 849.797 703.386
Bilgisayar Yazılımları
849.797 703.386
Peşin Ödenmiş Giderler
9 148.188 232.408
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
148.188 232.408
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 3.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.606.322 18.848.166
TOPLAM VARLIKLAR
440.647.061 323.232.446
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
119.449.386 41.908.647
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.129.481 2.071.205
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 2.129.481 2.071.205
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
117.319.905 39.837.442
Banka Kredileri
6 20.008.610
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 304.935 323.506
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 96.973.387 39.473.817
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 32.973 40.119
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
174.152.503 140.031.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 204.148 378.350
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 173.948.355 139.652.987
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 358.765 248.414
Diğer Borçlar
8.999.740 6.646.320
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.999.740 6.646.320
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 1.804.856
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.192.212 2.167.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 619.406 2.060.618
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.572.806 106.419
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
305.152.606 192.806.611
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
305.152.606 192.806.611
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.283.707 5.696.526
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 5.133.783 5.491.719
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 5.133.783 5.491.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 149.924 204.807
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 149.924 204.807
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
188.461 184.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 188.461 184.239
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 0 192.535
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.472.168 6.073.300
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
310.624.774 198.879.911
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
130.022.287 124.352.535
Ödenmiş Sermaye
14 100.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.212.694 1.211.220
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
14 1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -76.972 -78.446
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-76.972 -78.446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.084.654 1.084.654
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 22.056.661 6.920.932
Net Dönem Karı veya Zararı
5.668.278 15.135.729
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
130.022.287 124.352.535
TOPLAM KAYNAKLAR
440.647.061 323.232.446
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 526.116.283 9.243.262
Satışların Maliyeti
17 -510.201.272 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.915.011 9.243.262
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
15.915.011 9.243.262
Genel Yönetim Giderleri
18 -9.938.160 -5.291.795
Pazarlama Giderleri
18 -2.251.722 -879.969
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 481.612 282.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -7.655 -105
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.199.086 3.353.706
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.199.086 3.353.706
Finansman Gelirleri
20 39.371.666 15.585.869
Finansman Giderleri
21 -36.165.727 -13.159.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.405.025 5.780.366
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.736.747 -1.249.625
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.933.049 -1.270.554
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 196.302 20.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.668.278 4.530.741
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.668.278 4.530.741
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.668.278 4.530.741
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.474 1.917
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 1.843 2.397
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-369 -480
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
22 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 -369 -480
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.474 1.917
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.669.752 4.532.658
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.669.752 4.532.658
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028489
BIST