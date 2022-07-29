***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Ra 0 0 0 0 0 0 0 0 298.647 0 0 0 1.148.074 6.558.865 0 39.229.914 39.229.914Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler6.558.865 -6.558.865 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.029.705 0 6.035.038 6.035.038Dönem Karı (Zararı)6.029.705 6.029.705 6.029.705Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 5.333 5.333 5.333Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler14 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.005 0 1.289.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.647 0 0 0 7.706.939 6.029.705 0 45.264.952 45.264.952Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -78.446 0 1.289.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084.654 0 0 0 6.920.932 15.135.729 0 124.352.535 124.352.535Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler1.616.106 13.519.623 -15.135.729 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.458.974 0 11.458.136 11.458.136Dönem Karı (Zararı)11.458.974 11.458.974 11.458.974Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -838 -838 -838Sermaye Arttırımı0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler14 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79.284 0 1.289.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.760 0 0 0 20.440.555 11.458.974 0 135.810.671 135.810.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-104.585.351 -3.192.606Dönem Karı (Zararı)11.458.974 6.029.705Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.458.974 6.029.705Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.956.359 1.496.572Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-12 2.766.222 1.300.382Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler358.860 -275.888Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -903.067 -210.305Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 1.261.927 -65.583Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.235.641 537.985Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler4 1.022 -16.527Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 3.234.619 554.512Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-120.247 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -120.247 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -284.117 -65.907Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-98.933.091 -494.330Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-4.658.987 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-148.201.595 -35.676.037İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -2.532.959 -2.019.437İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -145.668.636 -33.656.600Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.030.241 2.569.517İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 5.708.707 -3.310.402İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -3.678.466 5.879.919Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -659.292 -524.002Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.555.180 32.395.210İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -341.180 669.666İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 56.896.360 31.725.544Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 236.204 107.015Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.234.842 633.967İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -4.234.842 633.967İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-81.517.758 7.031.947Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 475.802 -601.455Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-23.543.395 -9.623.098YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.956.008 -453.582Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.956.008 -453.582Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -8.506.008 -350.128Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -450.000 -103.454Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI174.025.596 19.031.613Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri349.037.493 20.055.761Kredilerden Nakit Girişleri6 115.415.420 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6 233.661.376 20.011.111Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 -39.303 44.650Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-173.620.000 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -173.620.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.391.897 -1.024.148Ödenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.484.237 15.385.425NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 60.484.237 15.385.425DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 72.880.917 14.575.676DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ133.365.154 29.961.101Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 175.742.101 91.715.491Finansal Yatırımlar5 34.142.874 29.363.640Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar34.142.874 29.363.640Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar34.142.874 29.363.640Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar320.297.404 172.095.809İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 3.376.466 843.507İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 316.920.938 171.252.302Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar4.828.781 11.209.340İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 4.314.867 10.023.574İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 513.914 1.185.766Peşin Ödenmiş Giderler759.292 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 759.292 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 18.944 0ARA TOPLAM535.789.396 304.384.280TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR535.789.396 304.384.280DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar10.876.447 6.526.129İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 10.876.447 6.526.129Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar10 18.024.972 9.868.989Tesis, Makine ve Cihazlar9.531.274 2.761.574Mobilya ve Demirbaşlar171.380 7.257Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar8.042.100 7.100.158Diğer Maddi Duran Varlıklar280.218 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 989.958 703.386Bilgisayar Yazılımları989.958 703.386Peşin Ödenmiş Giderler9 132.408 232.408İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler132.408 232.408Ertelenmiş Vergi Varlığı20 91.791TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.632.830 18.848.166TOPLAM VARLIKLAR567.422.226 323.232.446KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar220.583.300 41.908.647İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar27.710.567 2.071.205Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 27.710.567 2.071.205İhraç Edilmiş Borçlanma AraçlarıDiğer Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar192.872.733 39.837.442Banka Kredileri6 90.456.889Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 649.264 323.506İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 101.765.764 39.473.817Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 816 40.119Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar196.586.517 140.031.337İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 37.170 378.350İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 196.549.347 139.652.987Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 484.618 248.414Diğer Borçlar2.411.478 6.646.320İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.411.478 6.646.320Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 2.299.602 1.804.856Kısa Vadeli Karşılıklar2.503.294 2.167.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.134.948 2.060.618Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.368.346 106.419Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM424.868.809 192.806.611TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER424.868.809 192.806.611UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.534.857 5.696.526İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3 6.140.264 5.491.719Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 6.140.264 5.491.719İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 394.593 204.807Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 394.593 204.807Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar207.889 184.239Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 207.889 184.239Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 0 192.535Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.742.746 6.073.300TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER431.611.555 198.879.911ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar135.810.671 124.352.535Ödenmiş Sermaye14 100.000.000 100.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.210.382 1.211.220Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)14 1.289.666 1.289.666Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -79.284 -78.446Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-79.284 -78.446Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 2.700.760 1.084.654Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 20.440.555 6.920.932Net Dönem Karı veya Zararı11.458.974 15.135.729Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR135.810.671 124.352.535TOPLAM KAYNAKLAR567.422.226 323.232.446Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 876.617.235 35.536.249 330.476.267 26.292.987Satışların Maliyeti15 -839.857.830 -18.232.013 -309.631.873 -18.232.013TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.759.405 17.304.236 20.844.394 8.060.974Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)36.759.405 17.304.236 20.844.394 8.060.974Genel Yönetim Giderleri16 -23.169.659 -11.391.065 -13.231.499 -6.099.270Pazarlama Giderleri16 -6.664.666 -2.117.897 -4.412.944 -1.237.928Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler556.866 301.599 75.254 19.286Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-9.040 -6.569 -1.385 -6.464ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.472.906 4.090.304 3.273.820 736.598FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.472.906 4.090.304 3.273.820 736.598Finansman Gelirleri18 71.878.084 28.179.621 32.506.418 12.593.752Finansman Giderleri19 -63.774.561 -24.568.663 -27.608.834 -11.409.454SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.576.429 7.701.262 8.171.404 1.920.896Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.117.455 -1.671.557 -2.380.708 -421.932Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -4.401.572 -1.737.464 -2.468.523 -466.910Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 284.117 65.907 87.815 44.978SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.458.974 6.029.705 5.790.696 1.498.964DÖNEM KARI (ZARARI)11.458.974 6.029.705 5.790.696 1.498.964Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.458.974 6.029.705 5.790.696 1.498.964Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-838 5.333 -2.312 3.416Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -1.047 6.667 -2.890 4.270Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler209 -1.334 578 -854Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi20 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 209 -1.334 578 -854Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-838 5.333 -2.312 3.416TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.458.136 6.035.038 5.788.384 1.502.380Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.458.136 6.035.038 5.788.384 1.502.380http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049507BIST