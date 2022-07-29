***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.07.2022 19:08
***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Ra 0 0 0 0 0 0 0 0 298.647 0 0 0 1.148.074 6.558.865 0 39.229.914 39.229.914
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
6.558.865 -6.558.865 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.029.705 0 6.035.038 6.035.038
Dönem Karı (Zararı)
6.029.705 6.029.705 6.029.705
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 5.333 5.333 5.333
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.005 0 1.289.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.647 0 0 0 7.706.939 6.029.705 0 45.264.952 45.264.952
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -78.446 0 1.289.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084.654 0 0 0 6.920.932 15.135.729 0 124.352.535 124.352.535
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.616.106 13.519.623 -15.135.729 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.458.974 0 11.458.136 11.458.136
Dönem Karı (Zararı)
11.458.974 11.458.974 11.458.974
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -838 -838 -838
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79.284 0 1.289.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.760 0 0 0 20.440.555 11.458.974 0 135.810.671 135.810.671
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-104.585.351 -3.192.606
Dönem Karı (Zararı)
11.458.974 6.029.705
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.458.974 6.029.705
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.956.359 1.496.572
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-12 2.766.222 1.300.382
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
358.860 -275.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -903.067 -210.305
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.261.927 -65.583
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.235.641 537.985
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4 1.022 -16.527
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 3.234.619 554.512
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-120.247 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -120.247 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -284.117 -65.907
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-98.933.091 -494.330
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.658.987 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.201.595 -35.676.037
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -2.532.959 -2.019.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -145.668.636 -33.656.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.030.241 2.569.517
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 5.708.707 -3.310.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.678.466 5.879.919
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -659.292 -524.002
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.555.180 32.395.210
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -341.180 669.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 56.896.360 31.725.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 236.204 107.015
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.234.842 633.967
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -4.234.842 633.967
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-81.517.758 7.031.947
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 475.802 -601.455
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-23.543.395 -9.623.098
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.956.008 -453.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.956.008 -453.582
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -8.506.008 -350.128
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -450.000 -103.454
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
174.025.596 19.031.613
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
349.037.493 20.055.761
Kredilerden Nakit Girişleri
6 115.415.420 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 233.661.376 20.011.111
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 -39.303 44.650
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-173.620.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -173.620.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.391.897 -1.024.148
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.484.237 15.385.425
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 60.484.237 15.385.425
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 72.880.917 14.575.676
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
133.365.154 29.961.101
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 175.742.101 91.715.491
Finansal Yatırımlar
5 34.142.874 29.363.640
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
34.142.874 29.363.640
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
34.142.874 29.363.640
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
320.297.404 172.095.809
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.376.466 843.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 316.920.938 171.252.302
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.828.781 11.209.340
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.314.867 10.023.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 513.914 1.185.766
Peşin Ödenmiş Giderler
759.292 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 759.292 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 18.944 0
ARA TOPLAM
535.789.396 304.384.280
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
535.789.396 304.384.280
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
10.876.447 6.526.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.876.447 6.526.129
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
10 18.024.972 9.868.989
Tesis, Makine ve Cihazlar
9.531.274 2.761.574
Mobilya ve Demirbaşlar
171.380 7.257
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
8.042.100 7.100.158
Diğer Maddi Duran Varlıklar
280.218 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 989.958 703.386
Bilgisayar Yazılımları
989.958 703.386
Peşin Ödenmiş Giderler
9 132.408 232.408
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
132.408 232.408
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 91.791
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.632.830 18.848.166
TOPLAM VARLIKLAR
567.422.226 323.232.446
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
220.583.300 41.908.647
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
27.710.567 2.071.205
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 27.710.567 2.071.205
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
192.872.733 39.837.442
Banka Kredileri
6 90.456.889
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 649.264 323.506
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 101.765.764 39.473.817
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 816 40.119
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
196.586.517 140.031.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 37.170 378.350
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 196.549.347 139.652.987
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 484.618 248.414
Diğer Borçlar
2.411.478 6.646.320
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.411.478 6.646.320
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 2.299.602 1.804.856
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.503.294 2.167.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.134.948 2.060.618
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.368.346 106.419
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
424.868.809 192.806.611
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
424.868.809 192.806.611
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.534.857 5.696.526
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 6.140.264 5.491.719
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 6.140.264 5.491.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 394.593 204.807
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 394.593 204.807
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
207.889 184.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 207.889 184.239
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 0 192.535
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.742.746 6.073.300
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
431.611.555 198.879.911
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
135.810.671 124.352.535
Ödenmiş Sermaye
14 100.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.210.382 1.211.220
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
14 1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -79.284 -78.446
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-79.284 -78.446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.700.760 1.084.654
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 20.440.555 6.920.932
Net Dönem Karı veya Zararı
11.458.974 15.135.729
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
135.810.671 124.352.535
TOPLAM KAYNAKLAR
567.422.226 323.232.446
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 876.617.235 35.536.249 330.476.267 26.292.987
Satışların Maliyeti
15 -839.857.830 -18.232.013 -309.631.873 -18.232.013
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.759.405 17.304.236 20.844.394 8.060.974
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
36.759.405 17.304.236 20.844.394 8.060.974
Genel Yönetim Giderleri
16 -23.169.659 -11.391.065 -13.231.499 -6.099.270
Pazarlama Giderleri
16 -6.664.666 -2.117.897 -4.412.944 -1.237.928
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
556.866 301.599 75.254 19.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.040 -6.569 -1.385 -6.464
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.472.906 4.090.304 3.273.820 736.598
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.472.906 4.090.304 3.273.820 736.598
Finansman Gelirleri
18 71.878.084 28.179.621 32.506.418 12.593.752
Finansman Giderleri
19 -63.774.561 -24.568.663 -27.608.834 -11.409.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.576.429 7.701.262 8.171.404 1.920.896
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.117.455 -1.671.557 -2.380.708 -421.932
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.401.572 -1.737.464 -2.468.523 -466.910
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 284.117 65.907 87.815 44.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.458.974 6.029.705 5.790.696 1.498.964
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.458.974 6.029.705 5.790.696 1.498.964
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.458.974 6.029.705 5.790.696 1.498.964
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-838 5.333 -2.312 3.416
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.047 6.667 -2.890 4.270
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
209 -1.334 578 -854
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
20 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 209 -1.334 578 -854
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-838 5.333 -2.312 3.416
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.458.136 6.035.038 5.788.384 1.502.380
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.458.136 6.035.038 5.788.384 1.502.380
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049507
BIST