***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
14.06.2022 17:59
***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/05/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 256.000.000.-TL ihraç tavanlı İhraç Belgesi ve ekleri ile İhraç Başvuru Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037262
BIST
17:502.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,71
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5017,2845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0229
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:5018,0351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0434
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:501.008,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.008,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:48
|IDEAS
|19,69
|15.749.058
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.434.320
|% 10,00
|
|MERIT
|31,94
|18.164.658
|% 9,99
|
|PENTA
|473,60
|56.283.287
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.413.361
|% 9,97
|
|ISGYO
|12,87
|220.275.505
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.604.578
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|350.820.723
|% -7,17
|
|MOBTL
|1,76
|276.022.924
|% -5,88
|
|BERA
|12,76
|374.519.500
|% -5,55
|
|THYAO
|46,82
|4.180.597.695
|% -0,38
|
|EREGL
|30,46
|2.231.699.944
|% -2,18
|
|SASA
|44,10
|2.204.830.382
|% 3,47
|
|SISE
|21,80
|1.991.410.712
|% -1,62
|
|KRDMD
|13,00
|1.144.556.694
|% -1,14
|
|EKGYO
|2,57
|492.372.523
|% -0,77
|
|YKBNK
|4,62
|758.123.056
|% -2,33
|
|MOBTL
|1,76
|276.022.924
|% -5,88
|
|TSKB
|2,20
|350.820.723
|% -7,17
|
|ODAS
|2,84
|365.646.423
|% 0,71
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2704
|17,2865
|% 0,14
|
|Euro
|18,0061
|18,0389
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,7134
|20,8173
|% -0,74
|
|Frank
|17,2179
|17,3216
|% -0,10
|
|Riyal
|4,5921
|4,6151
|% 0,16
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,28
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.699
|6.811
|-7,00
|
|Yarım
|3.289
|3.331
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.665
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,04
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,61
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem