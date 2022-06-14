***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanının OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 300.000.000 TL'lik başvurumuz 256.000.000 TL olarak güncellenmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 17.05.2022İhraç Tavanı Tutarı 256.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 18.05.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.06.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.06.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 256.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Işık YMD-İB.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037261BIST