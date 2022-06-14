Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.06.2022 17:59
***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanının Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 300.000.000 TL'lik başvurumuz 256.000.000 TL olarak güncellenmiştir.

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 256.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.06.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 256.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Işık YMD-İB.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037261


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:592.509
Değişim :  -0,05% |  -1,23
Açılış :  2.527  
Önceki Kapanış :  2.510  
En Yüksek
2.533 En Düşük
2.490
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 6,49 54.787.782 % 10,00  
MEGAP 6,49 54.787.782 % 10,00  
IDEAS 19,69 15.765.834 % 10,00  
MZHLD 96,25 4.306.873 % 10,00  
RAYSG 11,77 3.435.261 % 10,00  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,2731 17,2828 % 0,12  
Euro 18,0079 18,0317 % 0,22  
Sterlin 20,6752 20,7789 % -0,93  
Frank 17,1867 17,2903 % -0,28  
Riyal 4,5914 4,6144 % 0,15  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 -4,35  
Altın Gr. 1.007 1.007 -1,87  
Cumhuriyet 6.715 6.816 -34,00  
Tam 6.687 6.800 -18,00  
Yarım 3.283 3.326 -9,00  
Çeyrek 1.645 1.662 -5,00  
Gümüş.Ons 20,99 21,01 -0,08  
Gümüş Gr. 11,63 11,64 -0,07  
B. Petrol 125 125 2,25  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru