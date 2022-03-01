***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKIG Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 16 Aralık 2021 tarihinde şirketimizin %100 iştiraki olarak kurulması sebebiyle, 2021 yılı 4. Çeyrek mali tablolarını da kapsayacak şekilde finansal tablolarımız konsolide olarak yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005671BIST