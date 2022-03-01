***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2022 10:54
***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KIG Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 16 Aralık 2021 tarihinde şirketimizin %100 iştiraki olarak kurulması sebebiyle, 2021 yılı 4. Çeyrek mali tablolarını da kapsayacak şekilde finansal tablolarımız konsolide olarak yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005671
BIST
10:431.980
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 33,41
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.983
En Düşük
1.969
10:4313,9127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0681
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
13,9127
En Düşük
13,7651
10:4315,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0758
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,6595
En Düşük
15,4520
10:43851,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,15
|Açılış
|: 851,73
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
852,82
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler10:41
|HUBVC
|9,13
|2.819.381
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|KONKA
|10,08
|21.699.403
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|EDATA
|23,98
|11.766.210
|% 8,51
|
|KARYE
|17,65
|19.736.705
|% -8,03
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|UZERB
|44,50
|35.467
|% -3,01
|
|EREGL
|32,10
|562.399.735
|% 3,28
|
|THYAO
|26,26
|562.344.429
|% 2,50
|
|GARAN
|11,36
|446.016.921
|% 2,53
|
|ASELS
|22,90
|413.579.069
|% 2,97
|
|KRDMD
|11,98
|344.861.639
|% 2,13
|
|YKBNK
|3,65
|203.253.601
|% 1,96
|
|HUNER
|3,00
|123.138.024
|% 5,63
|
|GARAN
|11,36
|446.016.921
|% 2,53
|
|KRDMD
|11,98
|344.861.639
|% 2,13
|
|KLGYO
|0,90
|25.629.339
|% 4,65
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8908
|13,8986
|% 0,39
|
|Euro
|15,6000
|15,6511
|% 0,51
|
|Sterlin
|18,5949
|18,6881
|% 0,34
|
|Frank
|15,0912
|15,1821
|% 0,28
|
|Riyal
|3,6903
|3,7089
|% 0,21
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-2,54
|
|Altın Gr.
|851
|852
|0,99
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,76
|