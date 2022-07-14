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***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.07.2022 12:45
***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin "Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B Blok N16 K:10 Kapı 
N57 Seyhan/ADANA", "Akdeniz Mah. The Mercer Halit Ziya Bulv. N1 Kat:1 Kapı N3 Konak/İZMİR", 
"Kızılırmak Mah. 1445 Sk. Bina N2 Kapı N15 Paragon Tower Çankaya/ANKARA" 
adreslerinde irtibat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
E-32992422-205.04.04-22585 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045294


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ADEL 24,38 2.974.642 % 0,00  
ADESE 0,74 72.368.672 % 0,00  
AEFES 30,46 127.416.955 % 0,00  
AGYO 4,00 35.348.998 % 0,00  
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Altın Ons 1.705 1.705 -4,70  
Altın Gr. 956 957 -2,22  
Cumhuriyet 6.524 6.622 -10,00  
Tam 6.541 6.648 -56,00  
Yarım 3.187 3.240 -25,00  
Çeyrek 1.599 1.620 -12,00  
Gümüş.Ons 18,43 18,46 0,03  
Gümüş Gr. 10,33 10,34 0,00  
B. Petrol 101 101 2,03  
Seans Raporu 18:05
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