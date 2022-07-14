***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2022 12:45
***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin "Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B Blok N16 K:10 Kapı
N57 Seyhan/ADANA", "Akdeniz Mah. The Mercer Halit Ziya Bulv. N1 Kat:1 Kapı N3 Konak/İZMİR",
"Kızılırmak Mah. 1445 Sk. Bina N2 Kapı N15 Paragon Tower Çankaya/ANKARA"
adreslerinde irtibat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun
E-32992422-205.04.04-22585 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045294
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0353
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,4002
18:0517,5977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1212
|Açılış
|: 17,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,5977
En Düşük
17,4475
18:05956,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,95
|Açılış
|: 956,90
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
954,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGYO
|4,00
|35.348.998
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGYO
|4,00
|35.348.998
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4373
|17,4468
|% 0,10
|
|Euro
|17,5498
|17,5732
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,5971
|20,7004
|% 0,18
|
|Frank
|17,7496
|17,8565
|% 0,53
|
|Riyal
|4,6333
|4,6565
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-4,70
|
|Altın Gr.
|956
|957
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.622
|-10,00
|
|Tam
|6.541
|6.648
|-56,00
|
|Yarım
|3.187
|3.240
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.620
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|0,00
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,03
|