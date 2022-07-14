***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B Blok N16 K:10 KapıN57 Seyhan/ADANA", "Akdeniz Mah. The Mercer Halit Ziya Bulv. N1 Kat:1 Kapı N3 Konak/İZMİR","Kızılırmak Mah. 1445 Sk. Bina N2 Kapı N15 Paragon Tower Çankaya/ANKARA"adreslerinde irtibat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nunE-32992422-205.04.04-22585 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045294BIST