***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2022 11:00
***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/06/2022 tarih ve E-32992422-205.01.01-23388 sayılı ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 18/07/2022 tarih ve E-50035491-431.02-00076444511 sayılı izin yazılarına istinaden, şirketimizin işletme
adının "TRIVE YATIRIM" olarak belirlenmesine ilişkin başvurumuz uygun görülmüştür. İşletme adının değişikliğine ilişkin
tescil işlemleri 12/08/2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054951
BIST
12:402.871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,67
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
12:4017,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
12:4018,5191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0135
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
12:401.032,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.032,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler12:40
|TRCAS
|10,57
|76.550.694
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|50.794.310
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|75.575.350
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|21.352.684
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|106.238.587
|% 9,77
|
|PAMEL
|169,20
|12.013.037
|% -9,62
|
|KZBGY
|28,80
|23.211.890
|% -8,28
|
|BLCYT
|12,01
|40.992.455
|% -6,90
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|AKENR
|2,05
|72.601.750
|% -6,39
|
|THYAO
|62,65
|3.517.895.845
|% 2,04
|
|YKBNK
|5,67
|924.193.655
|% 0,89
|
|SAHOL
|23,78
|871.396.529
|% -1,49
|
|AKBNK
|10,24
|798.474.869
|% 1,69
|
|GARAN
|18,14
|793.645.974
|% 0,39
|
|YKBNK
|5,67
|924.193.655
|% 0,89
|
|ODAS
|4,02
|629.055.632
|% 2,29
|
|VAKBN
|4,63
|609.700.578
|% 4,99
|
|DOHOL
|4,43
|491.414.814
|% -0,89
|
|EKGYO
|3,64
|350.645.973
|% -0,27
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9576
|17,9650
|% 0,15
|
|Euro
|18,5109
|18,5191
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,7501
|21,8591
|% -0,39
|
|Frank
|19,0005
|19,1150
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7683
|4,7922
|% 0,09
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-2,27
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|-33,00
|
|Tam
|6.919
|6.969
|-23,00
|
|Yarım
|3.371
|3.407
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,54
|