***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-Satışın TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 40.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.01.2022Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,89Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISKM12216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 25.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 25.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 26.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000İhraç Fiyatı 0,94854Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.01.2022Kayıt Tarihi 21.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.01.2022İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından 90 gün vadeli 40.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFISKM12216 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %22,00 yıllık bileşik faiz oranı %23,89 ve ihraç fiyatı 0,94854 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972356BIST