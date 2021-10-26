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***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.10.2021 12:48



***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,89
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISKM12216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 25.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
İhraç Fiyatı 0,94854
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.01.2022
Kayıt Tarihi 21.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.01.2022

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından 90 gün vadeli 40.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFISKM12216 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %22,00 yıllık bileşik faiz oranı %23,89 ve ihraç fiyatı 0,94854 olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972356


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HEDEF 2,84 3.215.755 % 9,65  
ZRGYO 1,82 52.915.483 % 9,64  
TGSAS 16,77 21.391.556 % 7,85  
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Tam 3.596 3.686 5,16  
Yarım 1.738 1.783 2,50  
Çeyrek 872 892 1,25  
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