***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFISKM52212 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 60.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.05.2022Vade (Gün Sayısı) 61Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,32Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISKM52212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 14.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 15.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 16.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 48.290.000İhraç Fiyatı 0,96298Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.05.2022Kayıt Tarihi 13.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 48.290.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ : KR BBB+ KISA VADELİ: KR A-3 GÖRÜNÜM : OLUMLU 03.09.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ : KR BBB+ KISA VADELİ: KR A-3 GÖRÜNÜM : OLUMLU 03.09.2021 Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 61 gün vadeli 48.290.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ödemesi şirketimiz tarafından 16.05.2022 tarihinde MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030679BIST