***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.07.2022 17:54
***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 256.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 125.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 65
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 37,80
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISKM92218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 20.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 114.680.000
İhraç Fiyatı 0,94449
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.09.2022
Kayıt Tarihi 22.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.09.2022
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR BBB+ KISA VADELİ : KR A-3 GÖRÜNÜM: OLUMLU 03.09.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR BBB+ KISA VADELİ : KR A-3 GÖRÜNÜM: OLUMLU 03.09.2021 Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından 65 gün vadeli 114.680.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFISKM92218 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %33,00 yıllık bileşik faiz oranı %37,80 ve ihraç fiyatı 0,94449 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047034
BIST