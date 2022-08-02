***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-Satışın TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 12.210.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.210.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.09.2022Vade (Gün Sayısı) 34Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,43Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISKM92226Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 01.08.2022Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.210.000İhraç Fiyatı 0,97281Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.09.2022Kayıt Tarihi 02.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.210.000Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR BBB+ KISA VADELİ : KR A-3 GÖRÜNÜM: OLUMLU 03.09.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR BBB+ KISA VADELİ : KR A-3 GÖRÜNÜM: OLUMLU 03.09.2021 Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından 34 gün vadeli 12.210.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFISKM92226 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %30,00 yıllık bileşik faiz oranı %34,43 ve ihraç fiyatı 0,97281 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051254BIST