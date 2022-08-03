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***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.08.2022 18:36
***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISKM82219 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 79
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,16
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISKM82219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi 16.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,95258
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.08.2022
Kayıt Tarihi 02.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR BBB+ KISA VADELİ : KR A-3 GÖRÜNÜM: OLUMLU 03.09.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR BBB+ KISA VADELİ : KR A-3 GÖRÜNÜM: OLUMLU 03.09.2021 Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 79 gün vadeli 50.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ödemesi şirketimiz tarafından 03.08.2022 tarihinde MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051607


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Çeyrek 1.687 1.707 20,00  
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