***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.08.2022 18:36
***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 256.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 33
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,45
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISKM92234
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2022
Vade Başlangıç Tarihi 03.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 39.260.000
İhraç Fiyatı 0,97359
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.09.2022
Kayıt Tarihi 02.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.09.2022
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR BBB+ KISA VADELİ : KR A-3 GÖRÜNÜM: OLUMLU 03.09.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ :KR BBB+ KISA VADELİ : KR A-3 GÖRÜNÜM: OLUMLU 03.09.2021 Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından 33 gün vadeli 39.260.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFISKM92234 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %30,00 yıllık bileşik faiz oranı %34,45 ve ihraç fiyatı 0,97359 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051608
BIST