***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAKAN KOCAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 14.07.2021 İcrada Görevli Genel MüdürORKUN SOLMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.07.2021 İcrada Görevli DeğilSEZA SUNAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 17.08.2021 İcrada Görevli DeğilSEZGİ CUMHUR ÖRNEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 08.12.2021 İcrada Görevli Genel Müdür YardımcısıONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.07.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı EvetSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviHakan Kocaman Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel MüdürOrkun Solmaz Yönetim Kurulu ÜyesiOnur Kül Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür YardımcısıSezgi Cumhur Örnek Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür YardımcısıCengiz Gürbüz Yurtiçi Piyasalar DirektörüHanife Bahar Zavalsız Operasyon DirektörüFatih Yüce Mali İşler MüdürüAyşe Seçkin Operasyon MüdürüErdal Mesut Çetinkaya Takas Operasyon SorumlusuFeryal Çalışkan Takas Operasyon UzmanıOnur Özel Operasyon UzmanıYağmur Gemici Operasyon Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983019BIST