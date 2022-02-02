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***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.02.2022 21:35
***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN KOCAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 14.07.2021 İcrada Görevli Genel Müdür
ONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.07.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet
SEZA SUNAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 17.08.2021 İcrada Görevli Değil
CENGİZ GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 27.01.2022 İcrada Görevli Yurtiçi Piyasalar Direktörü
SERAP ALPTEKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 27.01.2022 İcrada Görevli Müfettiş Evet

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Hakan Kocaman Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Onur Kül Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
Cengiz Gürbüz Yurtiçi Piyasalar Direktörü
Hanife Bahar Zavalsız Operasyon Direktörü
Fatih Yüce Mali İşler Müdürü
Ayşe Seçkin Operasyon Müdürü
Erdal Mesut Çetinkaya Takas Operasyon Sorumlusu
Feryal Çalışkan Takas Operasyon Uzmanı
Onur Özel Operasyon Uzmanı
Yağmur Gemici Operasyon Uzmanı
Abdulkadir Purutoğlu Mali İşler Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999094


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PKENT 406,10 10.534.672 % 9,99  
UTPYA 12,89 976.955 % 9,98  
HURGZ 2,21 58.980.992 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
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Altın Gr. 788 788 0,19  
Cumhuriyet 5.208 5.286 -15,00  
Tam 5.190 5.324 -3,80  
Yarım 2.508 2.576 -1,84  
Çeyrek 1.258 1.288 -0,92  
Gümüş.Ons 22,48 22,51 0,11  
Gümüş Gr. 9,81 9,82 0,05  
B. Petrol 93,44 93,44 2,33  
Seans Raporu 18:05
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