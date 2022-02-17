***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.02.2022 14:50
***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN KOCAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 14.07.2021 İcrada Görevli Genel Müdür
ONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.07.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet
İBRAHİM HASELÇİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 09.02.2022 İcrada Görevli Değil
CENGİZ GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 27.01.2022 İcrada Görevli Yurtiçi Piyasalar Direktörü
SERAP ALPTEKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 27.01.2022 İcrada Görevli Müfettiş Evet
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKAN KOCAMAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
ONUR KÜL Genel Müdür Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002368
BIST
14:352.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,96
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
14:3513,6289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0320
|Açılış
|: 13,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6320
En Düşük
13,5639
14:3515,5176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0365
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5294
En Düşük
15,4100
14:35825,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 6,62
|Açılış
|: 825,11
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler14:33
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.645.752
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.560.259
|% 9,93
|
|CEOEM
|19,34
|78.096.715
|% 9,82
|
|ERSU
|6,40
|119.286.534
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.425.139
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|10.907.146
|% -9,87
|
|THYAO
|29,70
|4.462.241.840
|% 0,34
|
|KRDMD
|11,85
|1.325.041.896
|% -0,17
|
|TUPRS
|195,70
|1.001.908.746
|% 0,05
|
|EREGL
|28,58
|990.687.350
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,06
|610.023.968
|% 1,25
|
|YKBNK
|4,06
|610.023.968
|% 1,25
|
|THYAO
|29,70
|4.462.241.840
|% 0,34
|
|KRDMD
|11,85
|1.325.041.896
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,34
|249.990.182
|% -0,85
|
|ODAS
|1,32
|88.676.948
|% 0,76
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6271
|13,6311
|% 0,25
|
|Euro
|15,5056
|15,5184
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,4705
|18,5631
|% 0,24
|
|Frank
|14,7235
|14,8122
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6168
|3,6349
|% 0,13
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|12,86
|
|Altın Gr.
|826
|826
|7,11
|
|Cumhuriyet
|5.488
|5.571
|76,00
|
|Tam
|5.458
|5.594
|71,13
|
|Yarım
|2.638
|2.706
|34,41
|
|Çeyrek
|1.323
|1.353
|17,20
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|92,80
|92,80
|-2,01
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:48DIRIT
Yüzde 4.48 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 988 adet işlem
-
14:47ACSEL
Yüzde 8.38 oranında artışla 28.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 276, 257 adet işlem
-
14:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, EREGL, TOASO
-
14:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 05 artarak (% 0.17 ) 1, 841
-
14:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESPC, ISATR, ARMDA, UZERB