***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.04.2022 18:17
***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TRIVE INVESTMENT B.V. 100000000 TRY 100
TOPLAM 100000000 TRY 100
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KIG Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 8000000 8000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024017
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -64,30
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
18:0514,7952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0275
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
18:0515,7708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0629
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7584
18:05904,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,96
|Açılış
|: 904,89
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|31,02
|5.961.951
|% 10,00
|
|KAPLM
|64,90
|18.727.605
|% 10,00
|
|ACSEL
|43,12
|69.654.206
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|3.902.557
|% 9,99
|
|UFUK
|23,60
|1.225.029
|% 9,97
|
|KGYO
|4,62
|22.943.756
|% -9,94
|
|LIDFA
|5,72
|40.810.911
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|288.831.326
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.638.772
|% -9,87
|
|GSDDE
|3,99
|49.673.460
|% -9,52
|
|THYAO
|39,10
|7.191.927.583
|% -1,26
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|GARAN
|14,98
|2.203.916.595
|% 0,07
|
|SISE
|17,61
|2.145.059.631
|% -1,78
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|EKGYO
|2,60
|1.458.055.958
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|ODAS
|2,37
|873.137.913
|% -4,44
|
|TSKB
|1,91
|429.348.745
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7926
|14,7943
|% 0,18
|
|Euro
|15,7548
|15,7700
|% -0,40
|
|Sterlin
|18,5933
|18,6866
|% -0,97
|
|Frank
|15,3360
|15,4284
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9330
|3,9527
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|2,88
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,27
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 034, 391 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 929, 975 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
-
17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VAKKO, EUHOL
-
17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de