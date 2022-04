***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TRIVE INVESTMENT B.V. 100000000 TRY 100TOPLAM 100000000 TRY 100Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKIG Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 8000000 8000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024017BIST