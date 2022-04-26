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***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.04.2022 18:17
***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TRIVE INVESTMENT B.V. 100000000 TRY 100
TOPLAM 100000000 TRY 100

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KIG Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 8000000 8000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024017


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 31,02 5.961.951 % 10,00  
KAPLM 64,90 18.727.605 % 10,00  
ACSEL 43,12 69.654.206 % 10,00  
OTTO 33,90 3.902.557 % 9,99  
UFUK 23,60 1.225.029 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7926 14,7943 % 0,18  
Euro 15,7548 15,7700 % -0,40  
Sterlin 18,5933 18,6866 % -0,97  
Frank 15,3360 15,4284 % -0,02  
Riyal 3,9330 3,9527 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.901 2,88  
Altın Gr. 905 905 3,27  
Cumhuriyet 6.044 6.136 37,00  
Tam 6.018 6.168 38,63  
Yarım 2.909 2.984 18,69  
Çeyrek 1.459 1.492 9,34  
Gümüş.Ons 23,47 23,50 -0,14  
Gümüş Gr. 11,17 11,19 -0,05  
B. Petrol 106 106 3,34  
Seans Raporu 18:05
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