***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.07.2022 14:19
***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Adana İrtibat Bürosu Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B Blok No:16 K:10 Kapı: NO:57 Seyhan / ADANA Tarık Atalan 0322 422 51 70 0212 345 07 66 10.06.2022
Ankara İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.1445 Sk. Bina No:2/1 İç Kapı No:76 Paragon Tower Çankaya / ANKARA Özgür Doğan 0312 979 05 40 0212 345 07 66 10.06.2022
İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz Mah. Halit Ziya Bulvarı The Mercer İş Merkezi No:1 Daire:4 Konak / İZMİR Yusuf Duman 0232 935 12 44 0212 345 07 66 10.06.2022
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Hakan Kocaman Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Onur Kül Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
Cengiz Gürbüz Yurtiçi Piyasalar Direktörü
Hanife Bahar Zavalsız Operasyon Direktörü
Fatih Yüce Mali İşler Müdürü
Ayşe Seçkin Operasyon Müdürü
Erdal Mesut Çetinkaya Takas Operasyon Sorumlusu
Onur Özel Operasyon Uzmanı
Yağmur Gemici Operasyon Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045348
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0129
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,3742
18:0517,6393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1628
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6393
En Düşük
17,4475
18:05954,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,24
|Açılış
|: 954,62
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
950,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3961
|17,4044
|% -0,14
|
|Euro
|17,5192
|17,6468
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,6023
|20,7056
|% 0,20
|
|Frank
|17,7277
|17,8345
|% 0,40
|
|Riyal
|4,6265
|4,6497
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-4,85
|
|Altın Gr.
|953
|953
|-5,74
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.508
|6.639
|-65,00
|
|Yarım
|3.171
|3.236
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.617
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,65
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,64
|