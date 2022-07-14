***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiAdana İrtibat Bürosu Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B Blok No:16 K:10 Kapı: NO:57 Seyhan / ADANA Tarık Atalan 0322 422 51 70 0212 345 07 66 10.06.2022Ankara İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.1445 Sk. Bina No:2/1 İç Kapı No:76 Paragon Tower Çankaya / ANKARA Özgür Doğan 0312 979 05 40 0212 345 07 66 10.06.2022İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz Mah. Halit Ziya Bulvarı The Mercer İş Merkezi No:1 Daire:4 Konak / İZMİR Yusuf Duman 0232 935 12 44 0212 345 07 66 10.06.2022Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviHakan Kocaman Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel MüdürOnur Kül Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür YardımcısıCengiz Gürbüz Yurtiçi Piyasalar DirektörüHanife Bahar Zavalsız Operasyon DirektörüFatih Yüce Mali İşler MüdürüAyşe Seçkin Operasyon MüdürüErdal Mesut Çetinkaya Takas Operasyon SorumlusuOnur Özel Operasyon UzmanıYağmur Gemici Operasyon Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045348BIST