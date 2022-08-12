***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği
12.08.2022 10:43
***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yeni Unvan
TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
12/08/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/06/2022 tarih ve E-32992422-205.01.01-23388 sayılı ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 18/07/2022 tarih ve E-50035491-431.02-00076444511 sayılı izin yazılarına istinaden, şirketimizin "IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş." olan unvanının "TRIVE
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş." olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. Unvan değişikliğine ilişkin tescil işlemleri 12/08/2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054936
BIST
10:542.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,66
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
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2.876
En Düşük
2.858
10:5417,9616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 17,9900
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|Önceki Kapanış
|: 17,9750
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17,9702
En Düşük
17,9284
10:5418,5050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0276
|Açılış
|: 18,6100
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|Önceki Kapanış
|: 18,5400
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18,5531
En Düşük
18,4844
10:541.032,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.032,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler10:54
|TRCAS
|10,57
|74.987.211
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|43.853.216
|% 9,96
|
|ARDYZ
|7,23
|18.527.584
|% 9,88
|
|IZMDC
|2,95
|133.916.204
|% 9,67
|
|MEGAP
|3,14
|32.080.707
|% 7,90
|
|PAMEL
|169,80
|8.124.174
|% -9,29
|
|AKENR
|2,03
|40.168.061
|% -7,31
|
|TEKTU
|1,73
|29.203.609
|% -6,99
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|MPARK
|39,88
|28.966.555
|% -5,36
|
|THYAO
|62,95
|2.683.144.850
|% 2,52
|
|YKBNK
|5,68
|511.335.652
|% 1,07
|
|AKBNK
|10,24
|440.847.496
|% 1,69
|
|GARAN
|18,28
|433.536.480
|% 1,16
|
|ODAS
|4,03
|413.569.138
|% 2,54
|
|ODAS
|4,03
|413.569.138
|% 2,54
|
|YKBNK
|5,68
|511.335.652
|% 1,07
|
|ALBRK
|1,82
|112.742.147
|% 5,20
|
|DOHOL
|4,44
|267.938.387
|% -0,67
|
|TSKB
|3,54
|209.473.369
|% 0,85
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9585
|17,9616
|% 0,13
|
|Euro
|18,4889
|18,5050
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,7907
|21,9000
|% -0,20
|
|Frank
|18,9784
|19,0927
|% -0,08
|
|Riyal
|4,7670
|4,7909
|% 0,07
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-0,98
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|0,16
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.921
|6.978
|-14,00
|
|Yarım
|3.373
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.705
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,32
|