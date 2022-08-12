***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği









***ISKMD*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanIŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yeni UnvanTRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi12/08/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 29/06/2022 tarih ve E-32992422-205.01.01-23388 sayılı ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 18/07/2022 tarih ve E-50035491-431.02-00076444511 sayılı izin yazılarına istinaden, şirketimizin "IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş." olan unvanının "TRIVEYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş." olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. Unvan değişikliğine ilişkin tescil işlemleri 12/08/2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054936BIST