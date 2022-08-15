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***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.08.2022 19:11
***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuruda Bulunulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.08.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 300.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin yönetim kurulu kararı alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK 15.08.2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055622


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Tam 6.898 6.961 -31,00  
Yarım 3.361 3.403 -15,00  
Çeyrek 1.686 1.701 -8,00  
Gümüş.Ons 20,36 20,38 -0,47  
Gümüş Gr. 11,75 11,76 -0,27  
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