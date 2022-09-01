***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.09.2022 18:27
***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/08/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş tarafından hazırlanan kredi derecelendirme raporunda, Şirketimizin Kredi Notu kısa vade için KR A-2, uzun vade için KR A - olarak yukarı yönlü revize edilmiş olup, not görünümü "DURAĞAN" olarak değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059427
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -28,47
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
18:0518,1637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1332
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0706
18:05992,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,21
|Açılış
|: 992,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2029
|18,2130
|% 0,15
|
|Euro
|18,1116
|18,1330
|% -0,90
|
|Sterlin
|20,9415
|21,0465
|% -0,66
|
|Frank
|18,4514
|18,5626
|% -0,43
|
|Riyal
|4,8311
|4,8553
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-16,13
|
|Altın Gr.
|992
|993
|-8,23
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.685
|6.755
|-19,00
|
|Yarım
|3.257
|3.302
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,41
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|-2,98
|