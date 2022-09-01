***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/08/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş tarafından hazırlanan kredi derecelendirme raporunda, Şirketimizin Kredi Notu kısa vade için KR A-2, uzun vade için KR A - olarak yukarı yönlü revize edilmiş olup, not görünümü "DURAĞAN" olarak değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059427BIST