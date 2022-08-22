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***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.08.2022 17:49
***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   GKG Finance LTD. Şirketi ile "GKG Sigorta ve Reasürans Brokerlığı A.Ş."'nin Sermayesinin %100'ünün satın alınması konusunda anlaşılmış olup ve 10 Ağustos 2022 itibari ile Şirketin Satın alma işlemleri, 19 Ağustos 2022 itibari ile Tek Pay Sahipliği Tescil İşlemleri tamamlanmıştır. 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057595


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CMBTN 323,40 71.413.410 % 10,00  
YYAPI 1,32 70.353.150 % 10,00  
SNPAM 11,00 608.344 % 10,00  
HKTM 14,64 4.062.058 % 9,99  
BERA 18,77 370.680.011 % 9,96  
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17:53 Alış Satış %  
Dolar 18,0989 18,1103 % 0,14  
Euro 18,0355 18,0496 % -0,59  
Sterlin 21,2564 21,3630 % -0,35  
Frank 18,7263 18,8392 % -0,27  
Riyal 4,8065 4,8306 % 0,11  
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17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 -9,82  
Altın Gr. 1.012 1.012 -4,05  
Cumhuriyet 6.771 6.873 -56,00  
Tam 6.826 6.884 -53,00  
Yarım 3.326 3.365 -27,00  
Çeyrek 1.668 1.682 -13,00  
Gümüş.Ons 19,01 19,03 -0,03  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 0,01  
B. Petrol 93,14 93,14 -3,58  
Seans Raporu 17:53
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