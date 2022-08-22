***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGKG Finance LTD. Şirketi ile "GKG Sigorta ve Reasürans Brokerlığı A.Ş."'nin Sermayesinin %100'ünün satın alınması konusunda anlaşılmış olup ve 10 Ağustos 2022 itibari ile Şirketin Satın alma işlemleri, 19 Ağustos 2022 itibari ile Tek Pay Sahipliği Tescil İşlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057595BIST