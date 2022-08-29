***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 29/06/2022 tarih ve E-32992422-205.01.01-23388 sayılı ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 18/07/2022 tarih ve E-50035491-431.02-00076444511 sayılı izin yazılarına istinaden, şirketimizin "IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş." olan unvanının "TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş." olarak değiştirilmesi uygun görülmüştü.Bu kapsamda yeni ticaret unvanımızla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen "Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058896BIST