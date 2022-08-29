***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2022 16:41
***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/06/2022 tarih ve E-32992422-205.01.01-23388 sayılı ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 18/07/2022 tarih ve E-50035491-431.02-00076444511 sayılı izin yazılarına istinaden, şirketimizin "IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş." olan unvanının "TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş." olarak değiştirilmesi uygun görülmüştü.
Bu kapsamda yeni ticaret unvanımızla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen "Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058896
BIST
16:383.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 10,62
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.164
En Düşük
3.111
16:3818,1996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0348
|Açılış
|: 18,2280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
16:3818,2146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1173
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
16:381.016,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.016,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,51
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler16:38
|DYOBY
|18,64
|64.893.695
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|40.099.235
|% 9,95
|
|VAKBN
|6,65
|1.949.202.271
|% 9,92
|
|DOGUB
|8,65
|12.533.254
|% 9,91
|
|KONTR
|212,60
|345.786.799
|% 9,64
|
|MTRKS
|65,15
|4.554.617
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.456.839
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.097.162
|% -9,91
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|PETKM
|13,63
|5.144.511.004
|% 4,05
|
|THYAO
|69,95
|4.781.614.357
|% 0,36
|
|YKBNK
|6,93
|3.144.431.261
|% -1,00
|
|HALKB
|7,80
|3.087.673.402
|% 9,40
|
|GARAN
|24,64
|2.732.787.736
|% -1,44
|
|YKBNK
|6,93
|3.144.431.261
|% -1,00
|
|HALKB
|7,80
|3.087.673.402
|% 9,40
|
|PETKM
|13,63
|5.144.511.004
|% 4,05
|
|EKGYO
|3,97
|1.239.677.730
|% 0,25
|
|VAKBN
|6,65
|1.949.202.271
|% 9,92
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1697
|18,1996
|% 0,19
|
|Euro
|18,2088
|18,2146
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,2394
|21,3460
|% -0,10
|
|Frank
|18,7376
|18,8505
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8276
|4,8518
|% 0,15
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-0,45
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,37
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-4,00
|
|Tam
|6.821
|6.875
|-56,00
|
|Yarım
|3.324
|3.361
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|-0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,43
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:53KRTEK
Yüzde 6.77 oranında artışla 23.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 473 adet işlem
-
16:51BAKAB
Yüzde 6.85 oranında artışla 34.02 lira fiyatla işlem gören hissede 638, 069 adet işlem
-
16:50MAKTK
Yüzde 4.12 oranında artışla 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 123, 712 adet işlem
-
16:49XU100
Endeks 3, 155 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 49, 810.00 milyon TL de
-
16:49HALKB
Yüzde 9.40 oranında artışla 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 336, 395 adet işlem