Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.08.2022 16:41
***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/06/2022 tarih ve E-32992422-205.01.01-23388 sayılı ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 18/07/2022 tarih ve E-50035491-431.02-00076444511 sayılı izin yazılarına istinaden, şirketimizin "IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş." olan unvanının "TRIVE  YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş." olarak değiştirilmesi uygun görülmüştü. 
Bu kapsamda yeni ticaret unvanımızla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen "Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058896


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:383.157
Değişim :  0,34% |  10,62
Açılış :  3.145  
Önceki Kapanış :  3.146  
En Yüksek
3.164 En Düşük
3.111
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 18,64 64.893.695 % 9,97  
NTGAZ 20,66 40.099.235 % 9,95  
VAKBN 6,65 1.949.202.271 % 9,92  
DOGUB 8,65 12.533.254 % 9,91  
KONTR 212,60 345.786.799 % 9,64  
daha fazla
16:38 Alış Satış %  
Dolar 18,1697 18,1996 % 0,19  
Euro 18,2088 18,2146 % 0,65  
Sterlin 21,2394 21,3460 % -0,10  
Frank 18,7376 18,8505 % 0,07  
Riyal 4,8276 4,8518 % 0,15  
daha fazla
16:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.738 -0,45  
Altın Gr. 1.017 1.017 1,37  
Cumhuriyet 6.778 6.881 -4,00  
Tam 6.821 6.875 -56,00  
Yarım 3.324 3.361 -28,00  
Çeyrek 1.667 1.680 -14,00  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 -0,20  
Gümüş Gr. 10,96 10,97 -0,09  
B. Petrol 100 100 1,43  
Seans Raporu 16:38
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru