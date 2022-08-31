***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2022 14:07
***ISKMD*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş tarafından hazırlanan kredi derecelendirme raporunda, Şirketimizin Kredi Notu kısa vade için KR A-2, uzun vade için KR A - olarak yukarı yönlü revize edilmiş olup, not görünümü "DURAĞAN" olarak değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059073
BIST
15:313.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 15,62
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
15:3118,1939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0074
|Açılış
|: 18,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
15:3118,1930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0175
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
15:311.000,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,67
|Açılış
|: 1.000,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler15:31
|EGGUB
|279,40
|90.641.057
|% 10,00
|
|KONTR
|234,50
|388.950.283
|% 9,99
|
|SMRTG
|37,44
|53.127.253
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|TMSN
|70,60
|114.017.043
|% 9,97
|
|ESCAR
|43,20
|3.649.234
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|2.296.206
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|564.009
|% -9,89
|
|PAMEL
|125,30
|11.326.314
|% -9,20
|
|FLAP
|7,10
|117.604.077
|% -6,08
|
|THYAO
|72,00
|4.414.692.476
|% 2,20
|
|PETKM
|13,85
|3.128.369.718
|% 2,97
|
|GARAN
|23,34
|2.683.695.501
|% -3,63
|
|HALKB
|8,62
|2.465.793.336
|% 9,95
|
|YKBNK
|6,97
|2.273.878.652
|% 1,60
|
|EKGYO
|4,07
|1.946.655.235
|% 0,99
|
|YKBNK
|6,97
|2.273.878.652
|% 1,60
|
|HALKB
|8,62
|2.465.793.336
|% 9,95
|
|ALBRK
|2,56
|584.683.001
|% 0,00
|
|PETKM
|13,85
|3.128.369.718
|% 2,97
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1713
|18,1939
|% -0,04
|
|Euro
|18,1840
|18,1930
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,0351
|21,1406
|% -0,33
|
|Frank
|18,4843
|18,5957
|% -0,44
|
|Riyal
|4,8231
|4,8472
|% 0,05
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-12,04
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|6.696
|6.797
|-66,00
|
|Tam
|6.720
|6.772
|-60,00
|
|Yarım
|3.274
|3.311
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.655
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,24
|
|B. Petrol
|95,27
|95,27
|-2,57
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 69 artarak (% 0.38 ) 2, 827
-
15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PETUN, UTPYA, BJKAS, HALKB, SMRTG, TMSN, EGGUB, VAKBN, COSMO, DOGUB
-
15:46
DESPC, UTPYA, HUNER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:46
FLAP, MTRKS, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:46
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 156 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 94 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 20 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem