***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
12.01.2023 12:30
***ISKMD******TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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11.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 270.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri ve ekleri Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100732
BIST
12:424.817
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 87,62
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.813
12:4218,7850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 9,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3400
|
18,7897
En Düşük
18,7082
12:4220,2420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0518
|Açılış
|: 14,3486
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1423
|
20,2567
En Düşük
20,1704
12:421.137,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,21
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:42
|KRDMA
|17,38
|198.254.476
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|9.865.267
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|21.349.315
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.833.594
|% 9,96
|
|RODRG
|32,26
|5.691.713
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|TERA
|24,48
|26.156.587
|% -5,34
|
|THYAO
|131,30
|5.032.570.634
|% 4,79
|
|KRDMD
|18,07
|3.129.713.934
|% 5,12
|
|ASELS
|54,70
|2.396.266.785
|% 3,60
|
|EREGL
|37,90
|2.140.215.921
|% 2,88
|
|KOZAL
|535,00
|1.742.210.574
|% 3,12
|
|EKGYO
|8,22
|1.666.026.945
|% 1,73
|
|KRDMD
|18,07
|3.129.713.934
|% 5,12
|
|YKBNK
|8,73
|1.340.583.501
|% 1,63
|
|PETKM
|16,86
|1.356.934.121
|% 1,14
|
|SKBNK
|2,61
|194.823.992
|% 2,35
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7801
|18,7850
|% 0,06
|
|Euro
|20,2280
|20,2420
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,8001
|22,9145
|% 0,29
|
|Frank
|20,0948
|20,2158
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9854
|5,0104
|% 0,04
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|7,47
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,99
|
|Cumhuriyet
|7.636
|7.751
|-2,00
|
|Tam
|7.682
|7.727
|-6,00
|
|Yarım
|3.740
|3.781
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,19
|
|B. Petrol
|83,02
|83,02
|0,35
|