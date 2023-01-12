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***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

12.01.2023 12:30
***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***ISKMD******TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 270.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri ve ekleri Ek'te yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100732


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 17,38 198.254.476 % 10,00  
SDTTR 62,30 9.865.267 % 9,97  
ARMDA 253,80 21.349.315 % 9,97  
ONCSM 34,00 2.833.594 % 9,96  
RODRG 32,26 5.691.713 % 9,95  
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Dolar 18,7801 18,7850 % 0,06  
Euro 20,2280 20,2420 % 0,26  
Sterlin 22,8001 22,9145 % 0,29  
Frank 20,0948 20,2158 % 0,07  
Riyal 4,9854 5,0104 % 0,04  
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12:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.884 7,47  
Altın Gr. 1.138 1.138 4,99  
Cumhuriyet 7.636 7.751 -2,00  
Tam 7.682 7.727 -6,00  
Yarım 3.740 3.781 -2,00  
Çeyrek 1.876 1.891 0,00  
Gümüş.Ons 23,72 23,76 0,33  
Gümüş Gr. 14,32 14,34 0,19  
B. Petrol 83,02 83,02 0,35  
Seans Raporu 12:42
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