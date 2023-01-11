***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.01.2023 17:04
***ISKMD******TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanının Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 270.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 270.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri ve ekleri Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 sonuç yazısı3.pdf
EK: 2 Üçüncü İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 İhraç Belgesi-1.pdf
EK: 4 İhraç Belgesi-2.pdf
EK: 5 sonuç yazısı-05.12.2022.pdf
EK: 6 sonuç yazısı-13.12.22-EK.pdf
EK: 7 sonuç yazısı4.pdf
EK: 8 Trive Dördüncü İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100356
BIST
17:224.738
En Yüksek
|Değişim
|: -5,00%
|| -249,63
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.738
17:2218,7806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,2276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0659
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.130,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,59
|Açılış
|: 1.130,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.261.964
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.703.599
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.098.025
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,40
|63.477.990
|% 7,65
|
|KONYA
|3.043,50
|203.710.220
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.230.984
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.158.628
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.999.563
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.750.213
|% -10,00
|
|THYAO
|125,80
|8.267.891.872
|% -4,12
|
|EREGL
|36,84
|6.199.030.407
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.614.534.707
|% -9,20
|
|KOZAL
|519,50
|4.454.023.057
|% -7,73
|
|TUPRS
|473,00
|4.432.665.174
|% -0,48
|
|EKGYO
|8,11
|3.240.620.537
|% -4,59
|
|YKBNK
|8,71
|3.325.018.759
|% -8,60
|
|KRDMD
|17,33
|4.247.784.726
|% -4,47
|
|SKBNK
|2,55
|585.607.641
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|419.950.050
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7765
|18,7789
|% 0,03
|
|Euro
|20,2237
|20,2319
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,7020
|22,8159
|% -0,19
|
|Frank
|20,1283
|20,2496
|% -0,68
|
|Riyal
|4,9840
|5,0090
|% -0,03
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|-5,79
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.667
|7.734
|-1,00
|
|Yarım
|3.724
|3.784
|0,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,07
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|1,48
|