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***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.01.2023 17:04
***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ISKMD******TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanının Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 01.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 270.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 270.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri ve ekleri Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 sonuç yazısı3.pdf
EK: 2 Üçüncü İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 İhraç Belgesi-1.pdf
EK: 4 İhraç Belgesi-2.pdf
EK: 5 sonuç yazısı-05.12.2022.pdf
EK: 6 sonuç yazısı-13.12.22-EK.pdf
EK: 7 sonuç yazısı4.pdf
EK: 8 Trive Dördüncü İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100356


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Altın Gr. 1.133 1.133 -0,30  
Cumhuriyet 7.638 7.753 19,00  
Tam 7.667 7.734 -1,00  
Yarım 3.724 3.784 0,00  
Çeyrek 1.862 1.892 0,00  
Gümüş.Ons 23,48 23,52 -0,13  
Gümüş Gr. 14,32 14,34 0,07  
B. Petrol 81,58 81,58 1,48  
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