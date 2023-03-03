***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISKMD******TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanının OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 30.01.2023İhraç Tavanı Tutarı 280.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 30.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.02.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.02.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 280.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri ve ekleri Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Bildirim Yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119485BIST