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***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.03.2023 10:34
***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ISKMD******TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanının Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 280.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.02.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.02.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 280.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri ve ekleri Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Bildirim Yazısı.pdf
EK: 3 Borçlanma aracı ihraç yazı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128362


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TDGYO 11,33 5.648.201 % 10,00  
EKSUN 65,00 1.099.540 % 9,98  
ULAS 13,12 9.564.233 % 9,97  
ZEDUR 54,45 488.417 % 9,96  
IHAAS 173,50 5.089.102 % 9,95  
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Sterlin 23,4049 23,5223 % 0,08  
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Riyal 5,0726 5,0980 % 0,10  
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Altın Ons 1.952 1.952 -4,47  
Altın Gr. 1.199 1.199 -1,46  
Cumhuriyet 8.113 8.236 11,00  
Tam 8.134 8.222 -19,00  
Yarım 3.987 4.023 -10,00  
Çeyrek 1.994 2.012 -4,00  
Gümüş.Ons 22,86 22,90 -0,19  
Gümüş Gr. 14,04 14,06 -0,11  
B. Petrol 78,03 78,03 0,27  
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