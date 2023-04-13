***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.04.2023 14:53
***ISKMD******TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanının Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Başvurumuz SPK tarafından 100.000.000 TL olarak onaylanmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.04.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.04.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 100.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137524
BIST
16:085.164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 18,11
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.153
16:0819,3287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0228
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
16:0821,3981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1726
|Açılış
|: 21,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4018
En Düşük
21,1879
16:081.268,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 17,27
|Açılış
|: 1.269,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.271,44
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler16:04
|POLTK
|2.208,60
|26.584.868
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.140.588
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.874.770
|% 9,98
|
|ELITE
|16,21
|122.033.876
|% 9,97
|
|KRGYO
|20,08
|20.962.938
|% 9,97
|
|MEGAP
|3,62
|84.574.319
|% -39,87
|
|MEGAP
|3,62
|84.574.319
|% -39,87
|
|GEREL
|16,65
|61.444.378
|% -10,00
|
|ONCSM
|102,20
|73.418.784
|% -5,37
|
|KZBGY
|20,56
|235.052.400
|% -5,34
|
|THYAO
|136,90
|3.306.936.863
|% 2,62
|
|KOZAL
|23,04
|2.646.586.157
|% 3,32
|
|EREGL
|36,50
|2.371.780.747
|% 0,66
|
|ISCTR
|12,36
|1.892.803.879
|% 0,65
|
|SISE
|44,90
|1.471.394.523
|% 1,13
|
|ISCTR
|12,36
|1.892.803.879
|% 0,65
|
|EKGYO
|6,99
|834.432.013
|% -0,14
|
|KOZAL
|23,04
|2.646.586.157
|% 3,32
|
|ZOREN
|5,05
|393.066.213
|% 1,00
|
|YKBNK
|10,41
|785.932.300
|% 0,00
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3263
|19,3302
|% 0,13
|
|Euro
|21,3692
|21,3914
|% 0,78
|
|Sterlin
|24,1490
|24,2701
|% 0,45
|
|Frank
|21,6981
|21,8288
|% 1,10
|
|Riyal
|5,1358
|5,1616
|% 0,04
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.043
|28,26
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|16,69
|
|Cumhuriyet
|8.642
|8.773
|131,00
|
|Tam
|8.703
|8.772
|97,00
|
|Yarım
|4.251
|4.292
|47,00
|
|Çeyrek
|2.125
|2.146
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|16,00
|16,01
|0,16
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|-0,47
|