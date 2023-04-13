***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISKMD******TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanının OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Başvurumuz SPK tarafından 100.000.000 TL olarak onaylanmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 06.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.04.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.04.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 100.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137524BIST